八賀式整体術の理論と実践方法を解説！はちが整体院 書籍『ブライダルからヘルスケアまで 美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意』

はちが整体院の整体師 八賀千枝は、最新書籍『ブライダルからヘルスケアまで 美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意』を、2024年4月23日に全国の書店およびネット書店にて発売します。

はちが整体院 書籍『ブライダルからヘルスケアまで 美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意』

タイトル:ブライダルからヘルスケアまで

美健整体「力を出さずに結果を出す」施術の極意

出版社 :BABジャパン

発売日 :2024年4月23日

本体価格:1,600円(税込 1,760円)

言語 :日本語

ページ数:138ページ

本書は、整体師 八賀千枝が整体の世界で長年培ってきた知識と経験を余すことなく詰め込んだものです。

ブライダル業界などの専門的な場から、サロンなどでの日常の健康管理まで、幅広い分野で活かすことができる秘訣が満載です。

日本の整体の特徴や世界での位置づけについて触れると共に、著者自身が開発した八賀式整体術の理論と実践方法を詳細に解説しています。

八賀式整体術は、力を必要とせずにクライアントに力を感じさせる施術を可能にし、そのオリジナリティあふれる特性が多くの人々に支持されています。

さらに、本書では美容系施術から不調改善のための施術まで、幅広いテーマを網羅し、読者の方が理想的なセラピストやエステティシャンなど施術者としてのスキルを磨くための手助けとなることを目指しています。

また、愛されるセラピストになるための秘訣や、クライアントの心をつかんで離さない集客術など、ビジネス面でも役立つ情報が満載です。

著者プロフィール:八賀千枝

1977年北海道生まれ。

はちが整体院 代表。

「ブライダル整体」の生みの親。

ブライダル業界や不動産業界を経て整体に出会い、その奥深さに魅了され整体師の道に。

自身の経験を活かし、整体スクールやセミナーで後進の育成にも注力中。

現在は日本とイギリスの2拠点生活を行っており、その様子をブログやYouTube等でも発信している。

