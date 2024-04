トレンドカラーの赤いキャミワンピースを着た乃木坂46 山下美月さん！RESEXXY「2024 SUMMERビジュアル」

MARK STYLERが運営するファッションブランド「RESEXXY」は、アイドルで女優やモデルとしても活躍中の乃木坂46 山下美月さんを起用したSUMMERの新ビジュアルを、2024年4月18日(木)から公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。

RESEXXY「2024 SUMMERビジュアル」

トレンドカラーの赤が目を惹くキャミワンピースや、落ち着いたくすみピンクのサマーツイードパンツ、ドット柄のレディなマーメイドワンピースなど、その他もチュールやメッシュのディテールが揃い、夏ムードに高めてくれる今季の最新コレクション。

可愛らしさと色気が合わさったコーディネートと山下美月さんの艶やかな表情に注目です。

スペシャルムービーは公式SNS/公式通販サイト/全国のRESEXXY店舗で公開します。

山下さんが素敵に着こなすコレクションのカタログ掲載商品は、4月18日(木)12:00より「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて先行販売をスタート。

※一部商品は全国のRESEXXY店舗でも販売

また、店舗/RUNWAY channelで購入の方に数量限定でカタログがプレゼントされます。

山下美月 プロフィール

1999年生まれ、東京都出身。

愛称はみづき、やま。

アイドル、女優、ファッションモデルであり、女性アイドルグループ・乃木坂46のメンバー。

「CanCam」の専属モデル。

2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。

同年12月10日、日本武道館で行われた「乃木坂46 3期生『お見立て会』」でファンに初披露され、「ガールズルール」でセンターポジションに立った。

2021年1月27日発売の26thシングル『僕は僕を好きになる』において自身初の表題曲センターを務める。

同年4月期のTBS系火曜ドラマ『着飾る恋には理由があって』で地上波のプライム帯の連続ドラマ初出演。

その後も(2022/NHK)『舞いあがれ!』、(2023/CX)『スタンドUPスタート』、(2023/TX)『弁護士ソドム』、(2023/TX)『さらば、佳き日』、(2023/TBS)『下剋上球児』(2024/TBS)『Eye Love You』に出演。

自身の2nd写真集も2024年4月23日(火)に発売決定し様々な方面で大活躍中。

また、35thシングルを最後に乃木坂46を卒業することを発表。

2024年5月11日(土)12日(日)に東京ドームにて卒業コンサートを開催予定。

