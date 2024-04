【「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」制作中止】4月18日 発表

アニメ「ユーリ!!! on ICE」は、公式Xにてアニメ映画「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」の制作中止を4月19日に発表した。

アニメ映画「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」は当初2019年に公開予定だったが、延期を経てこの度制作中止が発表された。理由については「諸般の事情により制作を断念せざるを得ないという判断に至りました」としている。

また、制作中止を知らせるポストには日本語のほかに英語でのコメントも掲載された。

「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」

製作中止のお知らせ



“YURI!!! on ICE the movie : ICE ADOLESCENCE” Cancellation Notice#yurionice pic.twitter.com/3ykLBgsvoB