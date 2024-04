ファッションブランド「Maison de FLEUR」とサンリオの人気キャラクターたちのコラボグッズが豊作です♪ フルーツ×サンリオのとっても可愛いデザインアイテムをご紹介していきましょう。「Maison de FLEUR」の大人気「サンリオキャラクターズ」コラボの新作は上品&可愛いを楽しめるデザイン揃い。今回はサンリオのキャラクターコラボの中でも特に人気の高いキャラクターたちを主役にしたアイテムを展開。ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロールの全4キャラクターが登場します。

デザインのポイントは「サンリオキャラクターズ」×フルーツ。ブランド人気のフリルハンドルトートバッグとポーチに、各キャラクターをイメージした、りんごやいちごなどのフルーツを組み合わせた総柄プリントが採用されています。中央にはキャラクターを箔プリントで施し、大人可愛い仕上がりに♪そのほかタオルハンカチには、キャラクターのフェイスモチーフを刺繡で表現。 「Maison de FLEUR」のアイコンである大きなリボンをプラスしてあるのがますます可愛いですよ。リリースは4月26日(金)から、ECサイトは前日25日(木)20:00からお取り扱いスタート!春めいたフレッシュなサンリオコラボデザイン、これはヘビロテしたくなりますね!(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648855