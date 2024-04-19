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▪︎½é²óÈ× Type-A
CD+Blu-ray
¡ï2,000(ÀÇ¹þ)¡¡AVCD-61449/B
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▪︎½é²óÈ× Type-B
CD+Blu-ray
¡ï2,000(ÀÇ¹þ)¡¡AVCD-61450/B
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
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▪︎½é²óÈ× Type-C
CD+Blu-ray
¡ï2,000(ÀÇ¹þ)¡¡AVCD-61451/B
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
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▪︎½é²óÈ× Type-D
CD+Blu-ray
¡ï2,000(ÀÇ¹þ)¡¡AVCD-61452/B
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
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¡ï1,200(ÀÇ¹þ)¡¡AVCD-61453
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
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¡ï1,500(ÀÇ¹þ)¡¡AVC1-61454
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