僕が見たかった青空が、7月3日に3rdシングルを発売することを発表した。本作では2ndシングルに引き続き、選抜制を導入。プロモーションをメインに活動する選抜メンバーが青空組、ライブをメインに活動するメンバーが雲組として活動していく。本日20時から僕が見たかった青空 Official YouTubeチャンネルにて、選抜発表の様子がプレミア公開されるようなので必見だ。

リリース情報



「タイトル未定」発売日:2024年7月3日(水)▪︎初回盤 Type-ACD+Blu-ray¥2,000(税込) AVCD-61449/B[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定◆3rd雲組曲]03.タイトル未定 off vocal)04.タイトル未定◆off vocal)[Blu-ray収録内容]・「タイトル未定 廖3rd青空組曲]Music Video・「タイトル未定 廖3rd青空組曲]Music Video&ジャケット写真撮影メイキングドキュメント・「僕が観たかったワンマンライブ vol.0.5」ダイジェスト PART1[封入特典]・僕青トレカ 絵柄A【全23種類のうち1種類ランダム封入】(トレカサイズ:横63弌濬89弌・僕青イベント参加券(シリアルナンバー付き)▪︎初回盤 Type-BCD+Blu-ray¥2,000(税込) AVCD-61450/B[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定◆3rd雲組曲]03.タイトル未定 off vocal)04.タイトル未定◆off vocal)[Blu-ray収録内容]・「タイトル未定◆廖3rd雲組曲]Music Video・「タイトル未定◆廖3rd雲組曲]Music Video撮影メイキングドキュメント・「僕が観たかったワンマンライブ vol.0.5」ダイジェスト PART2[封入特典]・僕青トレカ 絵柄B【全23種類のうち1種類ランダム封入】(トレカサイズ:横63弌濬89弌・僕青イベント参加券(シリアルナンバー付き)▪︎初回盤 Type-CCD+Blu-ray¥2,000(税込) AVCD-61451/B[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定[ユニット曲]03.タイトル未定 off vocal)04.タイトル未定(off vocal)[Blu-ray収録内容]・「タイトル未定」[ユニット曲]Music Video・「タイトル未定」[ユニット曲]Music Videoメイキングドキュメント・特典映像 ※詳細は後日発表します。[封入特典]・僕青トレカ 絵柄C【全23種類のうち1種類ランダム封入】(トレカサイズ:横63弌濬89弌・僕青イベント参加券(シリアルナンバー付き)▪︎初回盤 Type-DCD+Blu-ray¥2,000(税込) AVCD-61452/B[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定03.タイトル未定 off vocal)04.タイトル未定ぁoff vocal)[Blu-ray収録内容]・「タイトル未定ぁMusic Video・「タイトル未定ぁMusic Video メイキングドキュメント[封入特典]・僕青トレカ 絵柄D【全23種類のうち1種類ランダム封入】(トレカサイズ:横63弌濬89弌・僕青イベント参加券(シリアルナンバー付き)▪︎通常盤¥1,200(税込) AVCD-61453[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定ァ料完曲03.タイトル未定Α料完曲◆04.タイトル未定 off vocal)05.タイトル未定ァoff vocal)06.タイトル未定Αoff vocal)▪︎僕青イベント盤¥1,500(税込) AVC1-61454※僕青イベント盤仕様を予定[CD収録内容]01.タイトル未定 3rd青空組曲]02.タイトル未定ァ料完曲03.タイトル未定Α料完曲◆04.タイトル未定 off vocal)05.タイトル未定ァoff vocal)06.タイトル未定Αoff vocal)【僕青個別握手会】・2024年4月27日(土)【東京】有明カンファレンス ※私服着用・2024年4月28日(日)【東京】有明カンファレンス ※衣装着用・2024年5月5日(日) 【大阪】マイドームおおさかE特設販売サイト:https://shop.mu-mo.net/st/special/bokuao3rdakusyu/※2024年4月19日(金)18:00から販売開始※各メンバー予定枚数に達した場合、当日の販売はございませんので予めご了承ください。【オンライン個別お話し会】・2024年5月11日(土) オンライン個別お話し会・2024年5月25日(土) オンライン個別お話し会特設販売サイト:https://shop.mu-mo.net/st/special/bokuao3rdtalk/※2024年4月19日(金)18:00から販売開始