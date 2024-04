日本の歌謡界を代表する天童よしみの新公演「ヴォイス・ストーリーズ On Classic」が、2024年7月14日に開催されます。

天童よしみ「ヴォイス・ストーリーズ On Classic」

公演期間 :2024年7月14日

会場 :高崎芸術劇場 大劇場

出演 :天童よしみ

演奏 :クラシックアンサンブル(ピアノ/ヴァイオリン/ヴィオラ/チェロ/コントラバス)

予定曲 :

朧月夜、浜辺の歌ほか/日本の愛唱歌「四季メドレー」ハバネラ オペラ『カルメン』より/ビゼー上を向いて歩こう/坂本九時の過ぎゆくままに/沢田研二I LOVE YOU/尾崎豊マイ・ウェイ/洋楽カバー愛燦燦/美空ひばり珍島物語/天童よしみ ほか

主催 :日本アーティスト ANY(J:COMグループ)

企画・制作 :日本アーティスト ユーエス・コンソート

協力 :天童事務所 テイチクエンタテインメント

問い合わせ先:チケットポート 03-6327-3710(平日10:00〜17:00 ※土日祝休)

他公演:2024年12月8日 金沢公演

「天童よしみ ヴォイス・ストーリーズ On Classic 〜心に染み入る歌を集めて〜」では、ヴォイス・ストーリーズをテーマに、天童よしみが幼少期から今までを振り返りながら、ジャンルの垣根を越えオリジナル曲はもちろん、ポップスからクラシック、日本の童謡唱歌まで誰もが知っている時代の名曲を、クラシックスタイルで映像やトークを交えながら届けます。

今までの天童よしみファンも、新たなファンも、時代の懐かしさと共に、誰もが楽しめる新たなスタイルのコンサートです。

コンサートプログラムには、言葉を大切にしてきた天童よしみだからこそ歌える名曲ばかりをセレクト。

ポップスからクラシック、日本の童謡唱歌まで、誰もが知っている名曲、加えて天童よしみ自らが選曲したオリジナル楽曲まで、幅広いジャンルの“心に染み入る名曲”の数々が集結!

さらに、人生の振り返りや、歌詞のイメージがスクリーンに投影されるので、音楽と同時に視覚でも楽しめます。

本コンサートではクラシック音楽スタイルのアンサンブルによる伴奏を披露。

ストリングスとピアノによる楽曲アレンジが、天童よしみの新しい世界観を演出し、天童よしみの声の魅力を最大限に引き出します。

チケット概要

チケット料金:S席 7,800円 A席 5,000円

一般発売日:2024年5月6日10時〜 ※未就学児入場不可

販売窓口:チケットポート、高崎芸術劇場チケットセンター、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットほか

天童よしみ プロフィール

15歳でアニメ『いなかっぺ大将』挿入歌「大ちゃん数え唄」を発売。

YTV『全日本歌謡選手権』で10週勝ち抜き、最年少で7代目チャンピオンとなりプロデビュー。

1993年第44回NHK紅白歌合戦初出場から昨年で28回目の出場。

1996年発売「珍島物語」は130万枚の大ヒット。

日本レコード大賞最優秀歌唱賞を女性歌手では史上初の三度受賞、NHK紅白歌合戦で紅組トリを三度務める。

昨年は女優として銀幕デビューを果たし「翔んで埼玉」など年間3作品の映画出演やミュージカル初出演。

CMでは「なめたらあかん〜」のど飴から2024年は「MEGABIG」に抜擢されました。

お茶の間に愛されるキャラクターとして歌以外でも大活躍です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クラシックスタイルで名曲の数々を披露!天童よしみ「ヴォイス・ストーリーズ On Classic」 appeared first on Dtimes.