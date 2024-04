エグゼスタイルは、防音機能を備え、図書館クオリティの静けさで勉強に集中できる0.3畳のスペースの室内用防音室「偏差値BOX」のサービスを2024年4月にスタートしました。

カラーはアイボリー系で6色から選べます。

エグゼスタイル 室内用防音室「偏差値BOX」

提供開始日:2024年4月20日

費用:89万円〜

申込み方法:ホームページまたは電話から問い合わせください

勉強に集中するには「没頭力(自らのめり込む)」「論理力(文脈で考えられる)」「記憶力(つながりで覚えられる)」が最も必要です。

それが同時に手に入る勉強法には狭い空間がより効果的であり、その勉強法は誰にも邪魔されない空間を作ること。

狭い空間は、広い空間に比べて勉強効率がいいと言われています。

図書館などの区切られた自習スペースで勉強していると、いつにも増して集中できたという経験があるように静かな環境で取り組むとよけいなものが視界に入らないので集中して勉強することができ、成果を得られるのです。

それを具現化したものが今回の「偏差値BOX」です。

図書館クオリティの静かな環境で学べるので「没頭力」を発揮でき「最短で結果が出る」「1日が27時間になる」「努力を努力と思わなくなる」環境を手に入れられます。

防音機能付き「偏差値BOX」を活用し「リビング学習」で没頭できる環境を

「偏差値BOX」は防音機能を備えており、自宅で生活雑音を気にせず勉強に集中できる環境を提供することが可能です。

室内用は組み立て式なので、半畳のスペースさえあれば組み立てが可能となります。

用途としては受験生が自習室として外部の音を気にせずに集中できる環境を作り、まるで図書館にいるような静寂な環境を自宅内で作ることが可能です。

また、テレワークの環境を自宅内で簡単に作ることが可能です。

自宅内で仕事に集中できる環境を作ることで外部の音に邪魔されずに打ち合わせも容易に出来ます。

「偏差値BOX」を利用することで自宅内でもオンとオフの切り替えが出来るメリットもあります。

空調管理システム・LED照明・家具付き

防音室ということもあり、密室空間なのでエアコンの問題が発生しますが、偏差値BOXは天井に吸気の換気扇を標準装備しています。

吸気の換気扇を作動させると部屋のエアコンを防音室へ取り入れることが出来るので室内と全く同じ温度で快適に過ごせます。

風量調整も可能なので好みに合わせてボリューム調整できます。

また、天井にLED照明と机に可動式のLED照明が付いています。

机とソファーも標準装備しているので学習机を買う必要なく、子供から大人まで20年以上も使用可能です。

組み立て家具のように女性でも簡単に組み立て可能

「偏差値BOX」は誰でも簡単に組み立てることが可能です。

専用図面を見ながら、付属の工具を使用して30分〜で組み立て可能です。

※有料の組み立てサービスも提供しています

タイヤ付きなので部屋の模様替えに合わせて簡単移動

「偏差値BOX」は床部分にタイヤが付いているので女性でも簡単に移動が可能です。

ネジを緩めて部屋の模様替えをして、ネジを閉めて固定するだけで移動ができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 勉強に集中できる0.3畳スペースの室内用防音室!エグゼスタイル「偏差値BOX」 appeared first on Dtimes.