【ジャンプフェスタ2025】開催時期:今冬 予定

集英社は、イベント「ジャンプフェスタ2025」を今冬に開催することを発表した。

「ジャンプフェスタ」は、集英社の雑誌「週刊少年ジャンプ」、「Vジャンプ」、「ジャンプスクエア」、「最強ジャンプ」主催のジャンプ4誌合同イベント。ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベントとなっている。

前回「ジャンプフェスタ2024」では、様々な作品のブース展示やステージプログラムが催され、ジャンプマンガ好きにはたまらないビックイベントであった。

今年も「ジャンプフェスタ2025」の開催が決定し、開催は今年の冬を予定している。

また、7月21日より幕張メッセにて開催される「ジャンプビクトリーカーニバル2024」の会場にて配布される「ジャンプビクトリーパスポート2024」を「ジャンプフェスタ2025」に持っていくと良いことがあるようだ。

「ジャンプフェスタ2024」

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.