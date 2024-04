「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」製作中止を発表【諸般の事情により製作を断念】

完全新作劇場版として公開が予定されていた「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE(アイス アドレセンス)」の製作中止が発表された。

「ユーリ!!! on ICE」は、史上初の本格男子フィギュアスケートアニメとして、崖っぷちスケーター・勝生勇利を主人公に、各国の選手たちが熱い戦いを繰り広げるグランプリシリーズが描かれた。

「モテキ」を生み出したマンガ家・久保ミツロウさんと「ミチコとハッチン」「LUPIN the Third -峰不二子という女-」を手がけたアニメ監督・山本沙代さんがタッグを組み、ネーム(脚本原案)・キャラクター原案は久保ミツロウさん、監督・シリーズ構成は山本沙代さんが担当する。キャラクターデザインは平松禎史さん、フィギュアスケート振付は宮本賢二さん、制作はMAPPA。また、2017年4月に千葉・舞浜アンフィシアターで行われたイベント「ユーリ!!! on STAGE」にて、完全新作となる劇場版アニメの制作が発表されていた。

⇒劇場版「ユーリ!!! on ICE」、待望のティザービジュアル&スペシャルムービー解禁!!!





その「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」について、本日2024年4月19日、「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」製作中止のお知らせ」として公式サイト、公式Xにて、「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE(アイス アドレセンス)」の製作中止が発表された。





公式サイトには「公開を延期していた『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』について、このたび製作を中止させていただくことになりました。」とその中止が発表に。





「お待たせしてしまっていた何年もの間、変わらぬ声援を送ってくださった皆様のご期待に応えることができず、誠に申し訳ございません。」とファンへの謝罪が述べられている。





また、「本作品を製作委員会・スタッフ一同でつくりあげ、皆様のもとに届けるべく、度重なる協議や調整を続けてまいりましたが、諸般の事情により製作を断念せざるを得ないという判断に至りました。」と中止の理由についても記されている。

「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」

製作中止のお知らせ



"YURI!!! on ICE the movie : ICE ADOLESCENCE" Cancellation Notice#yurionice pic.twitter.com/3ykLBgsvoB - TVアニメ「ユーリ!!! on ICE」 (@yurionice_PR) April 19, 2024

