アニメ映画『ユーリ!!!on ICE劇場版:ICE ADOLESCENCE』の製作が中止されることが19日、公式サイトで発表された。同作は2019年の公開を予定していたが、公開延期となっていた。これを受け、発表から18年経て完成し、公開された劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』が、ネット上で話題となっている。『ユーリ!!!on ICE』は、男子フィギュアスケートの世界を描いた物語で、2016年10月期に放送されたテレビアニメでは、崖っぷちに立たされたフィギュアスケートの強化選手・勝生勇利と、彼の前に現れ自らコーチを買って出た世界選手権5連覇のヴィクトル・ニキフォロフが、グランプリファイナルで金メダルを目指す姿が描かれた。

世界初の本格的なフィギュアスケートアニメとして人気を博し、劇場版は完全新作で製作を進めていることが発表されていたが、2019年に公開予定も同年9月に「大幅な作品内容のスケールアップを図るため」を理由に公開延期に。その後、テレビアニメ放送5周年イラストを2022年に公開したが、劇場版について増えれることはなく、続報がまったくない状況で、ファンの間では「劇場版はどうなったのか?」と不安視する声があがっていた。そんな中で本日19日に公式より劇場版の製作中止が発表された。劇場版製作発表から7年経ての製作中止の発表にネット上では「覚悟してたけど…」「ショック」など嘆く声が続々。そんな中で、製作発表から18年経て新作が完成し、公開された劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』について、ネット上では「制作中止にせずやりきって大ヒットしたガンダムSEEDって本当にすごい」「すごい時間はかかったけど、本当にSEEDは恵まれた作品だったと改めて思いました」「制作中止を聞くと、SEEDのスタッフさんたちに改めて感謝ですわ」「ガンダムSEEDが公開されたのって簡単なことではなかったんだなと思う」「ガンダム公開は奇跡だろ、これ」などと反応している。■「ユーリ!!! on ICE 劇場版: ICE ADOLESCENCE」製作中止のお知らせ全文いつも「ユーリ!!! on ICE」を応援していただき、誠にありがとうございます。公開を延期していた「ユーリ!!! on ICE 劇場版:ICE ADOLESCENCE」について、このたび製作を中止させていただくことになりました。お待たせしてしまっていた何年もの間、変わらぬ声援を送ってくださった皆様のご期待に応えることができず、誠に申し訳ございません。本作品を製作委員会・スタッフ一同でつくりあげ、皆様のもとに届けるべく、度重なる協議や調整を続けてまいりましたが、諸般の事情により製作を断念せざるを得ないという判断に至りました。本作品の公開を心待ちにして下さっていたすべての皆様に、心よりお詫び申し上げます。