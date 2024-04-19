ASUS¼çºÅ¡¢¼«ºîPCÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC¡×³«ºÅ - ½©ÍÕ¸¶¡¦4·î27Æü
ASUS JAPAN¤Ï4·î19Æü¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥ï¥ó¤ä¥¢¥æ¡¼¥È¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¼«ºî¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î27ÆüÅÚÍËÆü¡¢LIFORK AKIHABARA II¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ASUS¼çºÅ¡¢¼«ºîPCÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC¡×³«ºÅ - ½©ÍÕ¸¶¡¦4·î27Æü
ºÇ¿·¤ÎASUS ProArt (PC ¥Ñ¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×)¤äASUS BTF¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡ÖKTU¡×»á¤ä¡¢¼«ºîPC¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¡Ö¥â¥ê¥±¥ó¡×»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ASUS¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÈÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤ÎASUS BTF ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ëSNS´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢4·î26Æü¤Î18»þ¤«¤é¤ÏASUS¿ÆÍ§¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
Æü»þ¡§2024Ç¯4·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á17:15 ¢¨Á°Ìëº×¡§2024Ç¯4·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á19:00
¾ì½ê¡§LIFORK ½©ÍÕ¸¶ II (ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-13-2 ½©ÍÕ¸¶ TMO ¥Ó¥ë)
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÇÛ¿®¤Ê¤·¡Ë¢À½ÉÊÅ¸¼¨
¼çºÅ¡§ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡õ¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡õ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥æ¡¼¥È
µ¡ºà¶¨»¿¡§COUGAR / Cooler Master / IN WIN / SilverStone
ASUS¼çºÅ¡¢¼«ºîPCÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASUS NEXT GENERATION CUSTOM PC¡×³«ºÅ - ½©ÍÕ¸¶¡¦4·î27Æü
ºÇ¿·¤ÎASUS ProArt (PC ¥Ñ¡¼¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×)¤äASUS BTF¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡ÖKTU¡×»á¤ä¡¢¼«ºîPC¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¡Ö¥â¥ê¥±¥ó¡×»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ASUS¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÈÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤ÎASUS BTF ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ëSNS´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢4·î26Æü¤Î18»þ¤«¤é¤ÏASUS¿ÆÍ§¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤À¡£
¾ì½ê¡§LIFORK ½©ÍÕ¸¶ II (ÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-13-2 ½©ÍÕ¸¶ TMO ¥Ó¥ë)
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊÇÛ¿®¤Ê¤·¡Ë¢À½ÉÊÅ¸¼¨
¼çºÅ¡§ASUS JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¡õ¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡õ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥æ¡¼¥È
µ¡ºà¶¨»¿¡§COUGAR / Cooler Master / IN WIN / SilverStone