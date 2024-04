2004年にアミューズメント施設に登場し、「ラブベリ」の愛称で爆発的な人気を博した、セガが開発したトレーディングカードゲーム方式のアーケードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

そんな『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のグッズがセガプライズに登場!

当時のカードデザインや衣装デザインをもとにしたぬいぐるみやクリアキーチェーン、着せ替えが楽しめるフィギュアなど様々なグッズがゲームセンターの景品として展開されます☆

セガプライズ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』グッズ

発売日:2024年7月より順次展開予定

販売店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

2004年にアミューズメント施設に登場し、「ラブベリ」の愛称で当時の小学生女児たちを中心に爆発的な人気を博した『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』

そんな『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の20周年を記念して、セガプライズに『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』グッズが登場!

当時のカードデザインや衣装デザインをモチーフにしたぬいぐるみやクリアキーチェーン、さらに着せ替えを楽しめるフィギュアなどが順次展開されます。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 ぬいぐるみ

発売日:2024年7月予定

種類:全4種

サイズ:全長約17cm

「ラブ」と「ベリー」それぞれ2種類ずつのデザインが用意されているぬいぐるみ。

おなじみのTシャツを着ています。

黄色のドレス姿の「ラブ」とデビル姿の「ベリー」も。

2人の顔の特徴も再現されたぬいぐるみです☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 ぬいぐるみVol.2

発売日:2024年8月予定

種類:全4種

サイズ:全長約17cm

全4種類のぬいぐるみの第2弾。

クールでかわいい衣装と、ドレスの2パターンが展開されています。

ヘアアクセサリーやティアラも注目ポイントです☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 プレミアムクッション

発売日:2024年7月予定

種類:全2種

サイズ:全長約37×51cm

ゲームのカードデザインのクッション。

「ピタTガール」と「ピタッと黒T」の2種類のカードデザインをプリントしています。

反対面は、カード裏面に描かれている「ラブ」と「ベリー」の2ショットです☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 カード風クリアキーチェーン

発売日:2024年8月予定

種類:全10種

サイズ:全長約6.3×9cm

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のカードデザインのキーチェーン。

衣装のカードだけでなく、ヘアスタイルのカードや、ゲーム時間を延長できる「マジカルタイムプラス」のカードデザインなど全10種です。

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 キラきゅんチェンジ プレミアム着せ替えフィギュアセット“ラブ”

発売日:2024年9月予定

種類:全1種

サイズ:全長約6×13cm

衣装の着せ替えができる「ラブ」のフィギュア。

ピンクとグリーンの2種類のドレスを着せ替えて、異なる雰囲気の「ラブ」を楽しむことができます☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』 キラきゅんチェンジ プレミアム着せ替えフィギュアセット“ベリー”

発売日:2024年9月予定

種類:全1種

サイズ:全長約6×13cm

衣装の着せ替えができる「ベリー」のフィギュア。

「ベリー」のチャームポイントのほくろや、ブルーの髪の毛も再現されています。

ドレスを着せ替えておしゃれを楽しめるフィギュアです☆

『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』の当時の衣装やカードをモチーフにしたグッズが続々登場。

セガプライズの『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』グッズは、2024年7月より順次登場予定です☆

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 当時のカードや衣装モチーフ!セガプライズ『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』グッズ appeared first on Dtimes.