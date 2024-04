ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」東武柏店にて、渦巻き状に巻いたクロワッサンをドーナツにアレンジした新食感商品「ニューヨークロールドーナツ」3種類を、2024年4月22日(月)より発売します。

JACK IN THE DONUTS 東武柏店「ニューヨークロールドーナツ」

店舗名 :JACK IN THE DONUTS東武柏店

所在地 :千葉県柏市末広町1-1 東武柏駅構内

営業時間:9:00〜21:00(※売切れ次第終了)

ニューヨークで生まれたハイブリットスイーツ「ニューヨークロールドーナツ」がJACK IN THE DONUTSに登場!

渦巻き状に巻いたサクサクしたクロワッサンを、新食感ドーナツにアレンジした一品です。

2024年4月22日(月)より東武柏店にて、『ニューヨークロールドーナツ』3種類を発売します。

ラズベリーチョコとホワイトチョコムースのニューヨークロール

価格:440円(税込)

ザクザクチョコとカスタードのニューヨークロール

価格:396円(税込)

ホワイトチョコと濃厚ピスタチオのニューヨークロール

価格:462円(税込)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ラズベリー・チョコ・ピスタチオの3種!JACK IN THE DONUTS 東武柏店「ニューヨークロールドーナツ」 appeared first on Dtimes.