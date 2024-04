「FERNANDA」が夏を快適に過ごせるクールシリーズを今年も発売！2つの新アイテムも

FERNANDA JAPANは、サスティナブルフレグランスを提案する「FERNANDA(フェルナンダ)」より、香りを楽しみながら暑い夏を少しでも快適に過ごせるクールアイテムを今年も発売。新たに2つのアイテムも登場する。

夏の定番人気アイテムに、新たに2アイテムが加わった2024年クールシリーズは、4月18日(木)より全国バラエティショップ等で順次発売開始。フェルナンダ公式オンラインストアでは同日18時に、直営店舗では4月19日(金)に発売される。

サスティナブルな商品作りを追求する「フェルナンダ」

「フェルナンダ」は、「Do good for us and our planet!(私たちのため、地球のために良いことをしよう!)」をスローガンに、サスティナブルな商品作りを追求している。

「HEALTHY & SAFE FOR US(全ての人の健康のために)」「EARTH FRIENDLY(環境に優しく持続可能な世界に)」「HELP TO COMMUNITY(地域活動の支援の架け橋に)」という3つのアクションを実行している。

「フェルナンダ」が提案するサスティナブルフレグランスは、日常を彩り、自分らしく人生を楽しむきっかけになることを目指している。身につける人にも、環境にもやさしい商品を届けていく。

爽やかに香る、毎夏人気のクールシリーズ

今年のクールシリーズも、不動の人気No.1「マリアリゲル」の清潔感あふれる香りに加え、爽やかで透き通るような「アイスティー」の香りがラインナップしている。



「モイストボディジェラート」1,540円(税込)は、ひんやり感を楽しみながら全身の保湿ができる夏の定番アイテム。しっかり潤いを閉じ込め、香りが程よく残るすべすべな肌へと導く。凍らせて使えばさらにひんやり、気持ちのいい新触感を楽しめる。

「リフレッシングウエットシート」605円(税込)は、汗によるべたつきをサッとひと吹きリフレッシュ。シャワーを浴びた後のような爽快感を実感できる。



昨年、即完売した「クールボディスプレー」1,760円(税込)は、ひんやり感が気持ちいいスプレータイプのボディミスト。天然植物由来の多機能性保湿成分「アクアキシル」を配合しているため、保湿しながら全身でひんやり感と爽やかな香りを楽しめる。

同じく多機能性保湿成分配合の「クールロールオンスティック」1,540円(税込)は、ロールオンタイプのコロン。持ち運びにも便利なサイズなので、外出先でも手首や首などポイントでひんやりさせたい部分に塗布できる。

クールシリーズに2つの新アイテム

さらに、今年のクールシリーズには、2つの新しいアイテムが仲間入り。



「ドライシャンプー リフレッシャー」1,760円(税込)は、頭皮や髪のべたつきや気になるニオイを抑え、まるでシャンプーしたてのような優しい香りが広がる優れもの。手軽に使えるスプレータイプなので、ベタつきがちな夏でも、いつでも爽やか、瞬間リフレッシュできる。

「クールマッサージミルク」1,760円(税込)は、乳液状のテクスチャーがウォータリーに変化しながら肌になじむ、夏にぴったりのマッサージ用ボディ乳液。冷感成分(※1)、肌引き締め成分(※2)、美容液成分(※3)をトリプル配合した、この夏一押しの新アイテムだ。

「フェルナンダ」のクールアイテムで、暑い夏を快適に過ごしてみては。

FERNANDA オフィシャルサイト:https://www.fernanda.jp

FERNANDA Instagram:https://www.instagram.com/fernanda_jp/

※1 乳酸メンチル、メントキシプロパンジオール

※2 マテチャ葉エキス、コーヒー種子エキス、ショウガ根茎エキス

※3 ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、サッカロミセス/(黒砂糖/プラセンタエキス)発酵液

(Higuchi)