企業のCRM/顧客データ活用コンサルティングを手がけるアドバンリンクは、「PA Communication」と協業し、PAC社が2024年2月に開始した美容ブランドの成長を支援するサービス「Beauty Brand Booster(BBB)」において、顧客分析のフェーズを実行し、美容ブランドの成長を支援します。

アドバンリンク×PAC「Beauty Brand Booster(BBB)」顧客分析サービス強化

「Beauty Brand Booster(BBB)」とは、PAC社が培ってきた美容やウェルネスでの知見や経験といった強みを生かし、美容業界における企業のブランド力向上を「顧客分析」、「戦略立案」、「コンテンツ」、「PR(認知拡大)」と一気通貫してサポートするサービスです。

企業のブランド力を向上させるには、ブランドコンセプトと顧客理解の基にCX戦略を設計し、その上でコミュニケーション設計をすることが重要です。

戦略設計に必要な顧客理解を、美容・化粧品小売業界で顧客分析実績の高いアドバンリンク社が、顧客の行動パターン、嗜好性など様々なデータから分析し、ペルソナ設計や、施策に有効な顧客特性を導き出します。

アドバンリンク社の顧客分析サービスとは

企業のCRMやマーケティング、顧客維持におけるビジネス課題を最短で解決するための、顧客データ分析ノウハウと分析環境をトータルで支援するサービスです。

顧客分析により、パーソナライズドマーケティングやCX戦略、ペルソナ設計等に有効となるデータを導き出すと共に、分析設計により、最適なKPI設定と、分析業務の最適化を支援します。

分析リソースが不足している企業様には、専任要員をアサインし、分析設計から分析環境の構築、分析作業の代行、さらには、社員向け分析ツールの操作教育や実践的なCRM分析の方法まで、CRMコンサルティングで蓄積されたノウハウを惜しみなく提供し、分析業務をサポートします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 美容ブランドの成長支援のため協業!アドバンリンク×PAC「Beauty Brand Booster(BBB)」顧客分析サービス強化 appeared first on Dtimes.