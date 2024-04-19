Î©Ì±ÂåÉ½¡Ö°Ý¿·¤Ï¾Ç¤ê¡×¡¡ÇÏ¾ì»á¤ÎÌ¾»Ø¤·ÈãÈ½¤òÊ¬ÀÏ
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀô·òÂÀÂåÉ½¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡3Êä·çÁªµó¤Î¤¦¤Á2Áªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤¬Î©Ì±¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÁêÅö¾Ç¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖÂç¤¤ÊÉåÇÔ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÀªÎÏ¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤¬Âç»ö¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÇÏ¾ì»á¤Î¸ÀÆ°¤Ï¼«Ì±¤òÍø¤¹¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì»á¤Ï¡¢½°±¡Åìµþ15¶èÊäÁª¤ÇÎ©Ì±¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤ë¶¦»ºÅÞ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÎ©·û¶¦»ºÅÞ¡×¤È¤ä¤æ¡£Î©Ì±¤Î·ûË¡¿³ºº²ñ¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¿¤¿¤¤Ä¤Ö¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£