劇場版「ユーリ!!! on ICE」製作中止を発表「断念せざるを得ないという判断」

◆劇場版「ユーリ!!! on ICE」製作中止に

【モデルプレス=2024/04/19】公開を延期していた『ユーリ!!!on ICE劇場版:ICE ADOLESCENCE』が製作中止となった。19日、公式サイトなどで発表された。公式サイトでは「公開を延期していた『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』について、このたび製作を中止させていただくことになりました」と製作中止を発表。「お待たせしてしまっていた何年もの間、変わらぬ声援を送ってくださった皆様のご期待に応えることができず、誠に申し訳ございません」と謝罪し、「本作品を製作委員会・スタッフ一同でつくりあげ、皆様のもとに届けるべく、度重なる協議や調整を続けてまいりましたが、諸般の事情により製作を断念せざるを得ないという判断に至りました」と中止になった経緯を説明した。

◆発表全文

「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」

製作中止のお知らせ



“YURI!!! on ICE the movie : ICE ADOLESCENCE” Cancellation Notice#yurionice pic.twitter.com/3ykLBgsvoB — TVアニメ「ユーリ!!! on ICE」 (@yurionice_PR) April 19, 2024

同作はフィギュアスケートを題材としたアニメで、2016年10月にTVシリーズ(テレビ朝日ほか)が放送開始。2019年に劇場版の公開を予定していたが、同年に「当初の計画より大幅な作品内容のスケールアップを図るため、公開を延期することとなりました」と公開の延期を報告していた。(modelpress編集部)いつも「ユーリ!!! on ICE」を応援していただき、誠にありがとうございます。公開を延期していた「ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE」について、このたび製作を中止させていただくことになりました。お待たせしてしまっていた何年もの間、変わらぬ声援を送ってくださった皆様のご期待に応えることができず、誠に申し訳ございません。本作品を製作委員会・スタッフ一同でつくりあげ、皆様のもとに届けるべく、度重なる協議や調整を続けてまいりましたが、諸般の事情により製作を断念せざるを得ないという判断に至りました。本作品の公開を心待ちにして下さっていたすべての皆様に、心よりお詫び申し上げます。ユーリ!!! on ICE 製作委員会株式会社MAPPA【Not Sponsored 記事】