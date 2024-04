「スター・ウォーズ」シリーズ初のドラマシリーズとして製作されたドラマ「マンダロリアン」。2019年に登場したシーズン1は、その完璧な世界観とストーリー構成から、「スター・ウォーズ」ファンに限らず、世界中で人気を博すことになった。

「マンダロリアン」シーズン2は、ファンの期待が高まった中での登場となったが、その期待は軽々と超えられることなる。『エピソード4/新たなる希望』で白骨死体だけを見ることができたクレイトドラゴンが大暴れする初お目見えに興奮し、「スター・ウォーズ」の源流ともいえる侍映画と西部劇をオマージュした、ジェダイによる一騎打ちと賞金稼ぎによる早撃ち対決に痺れ、現実主義者を標榜する元帝国軍人が感情を爆発させる様にカタルシスを得た。また、ディン・ジャリンとグローグーの関係性は“保護者―被保護者”というよりも“本物の親子”のようになり、見ていてクスッと笑えるシーン、心温まるシーンが多くなっている。

何よりもファンにとって嬉しかったことは、過去作キャラクターの再登場であろう。シーズン1で独自の世界観の確立に成功しているため、物語の文脈に乗っかり多くの人物が再登場を果たした。まず旧三部作からは、ボバ・フェットの帰還が衝撃と歓迎をもって迎えられたほか、あの“伝説の登場人物”の再登場には往年のファンは涙し、世界中が感動の渦に巻き込まれた。アニメ『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』からも、ボ=カターン・クライズにアソーカ・タノと重要人物が姿を見せ、いよいよ「スター・ウォーズ」作品の集大成の様相を見せている。

が、4月24日(水)には数々の名シーンが収められたシーズン2も発売開始となる。こちらも、やはり手に入れておきたいところだ。本記事では、そんなシーズン2のBlu-ray/4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)の注目ポイントを紹介する。

ボーナス・コンテンツ「新共和国のデザイン」では、制作スタッフが新共和国関連のデザインをいかに作り上げたかが解説される。主に、新共和国の監獄船を襲ったシーズン1第6話『囚人』がテーマとなっている。

デザイン監修・共同製作のダグ・チャンは、監獄船のデザインがタナヴィーIVでおなじみのブロッケード・ランナーを土台としていることを明かしている。確かに、細長い船体や、白を基調とした内装には共通点を感じられるだろう。

シーズン1のボーナス・コンテンツ「帝国軍の残党」では、小道具のブラスターが旧三部作と同じ手法で作られたという話があった。今回は衣装担当者が、新共和国の制服を旧三部作の同じ生地、同じ裁ち方で制作したと明かしている。あの特徴的なヘルメットについても、小道具製作に3Dプリンターが使われることが一般的になってきたこの時代に、手作りで作り上げたのだという。これも旧三部作と同じような質感を実現するためであり、こだわりの強さを感じることができる。

衣装に関しては、興味深いことにファンたちから影響を受けているという事実も言及されている。劇中では新共和国のパイロットがXウィングを乗りこなすが、彼らのヘルメット制作には市販のコスプレ用モデルが参考用として購入されたそう。これは、ルーカスフィルム公認のファン団体「第501軍団」によるコスチューム文化の流れも汲みたいとの想いがあったという。

マンダロリアンの世界が築かれる舞台裏

続くボーナス・コンテンツ「製作の舞台裏:パート2」では、本シリーズの核ともいえる“マンダロリアンの文化”をどう構築したかが語られる。ヘルメットで顔が見えないからこそ、各登場人物のアーマーが重要となってくるのだ。マンダロリアンアーマーは、パソコン上でデジタルモデルを作成した後、それを元にモデリング班が実物を鋳造するための鋳型を作り上げるのだという

細かなキャラクター造形についても深掘りされている。いわばシャーマン的な存在として位置づけられたアーマラーには、毛皮と革という他のマンダロリアンには見られない素材も使用することで、独特のたたずまいを与えられたという。

ボ=カターンについては、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』と『スター・ウォーズ 反乱者たち』のデザインを元に実写用に落とし込まれた。“ナイト・アウル”のヘルメットについては、デイヴ・フィローニが「飛行機内で思いついてナプキンに描いた」というエピソードも披露。シーズン1の特典映像でも飛行機内で『マンダロリアン』の重要シーンを描いたと発言している。

Star Wars © & TM Lucasfilm Ltd. LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. コレクター心をくすぐるスチールブック

本商品は、第1話~第4話を収めたディスク1、第5話~第8話とボーナス・コンテンツ2点が収録されたディスク2の、2枚のBlu-ray構成だ。青基調の背景があしらわれたスチールブックに収められている。表面にはブラスターを持つディン・ジャリン、裏面には惑星タイソンの遺跡でフォースとつながるグローグーが描かれている。

4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック

アートカードセットは3枚組。第1話からボバ・フェットの後ろ姿、第3話から“食べ物で遊ぶ“グローグー、第5話から惑星コルヴァスを歩くジャリンとグローグーの姿の3種だ。シーズン1のスチールブックと合わせて飾れば、豪華な“マンダロリアン棚”が完成するであろう。

【解説】『マンダロリアン シーズン2』の小ネタを振り返る

「マンダロリアン」シーズン2は大筋のストーリーが素晴らしいことはもちろん、過去作との細かなつながりもたくさん詰め込まれている。ここからは、「スター・ウォーズ」ファンのみんなで分かち合いたい、劇中の小ネタを紹介・解説。高画質な4K UHDでじっくり確認してほしい。

まずは、シーズン1とつながっている要素に注目したい。第1話でジャリンはサンド・ピープルたちと協力してクレイトドラゴン退治を行うこととなる。巣を偵察している時にサンド・ピープルが使っていた双眼鏡は、シーズン1第5話で通行料として明け渡したトロ・カリカンの新品双眼鏡と形も画面表示も一致している。どうもシーズン1で接触したサンド・ピープルと同じ一族のようだ。

第3話では、惑星トラスクでジャリンがモン・カラマリの食堂店員に他のマンダロリアンの所在を聞く場面がある。その際に渡した金は、シーズン1第1話でミスロルたち賞金首を引き渡して、グリーフ・カルガから得た報酬だ。額面は半分とのことだったが、意外な場面で役に立つこととなった。

そこで紹介されたクオレンたちに、だまされてしまったジャリン。漁船の巨大ないけすに閉じ込められるが、ボ=カターンから手を差しのばされて救出される。まるで、シーズン1第8話の回想場面で、幼きジャリンがドロイドに襲われているところに差し出されたマンダロリアンの救いの手のようではないか。「スター・ウォーズ」は韻を踏むのだ。

第6話ではボバ・フェットが本格登場するが、実はシーズン1第5話のエンディングが最初の登場である。よく耳を澄ませると、歩いてくる足音から拍車の音がする。彼のブーツに拍車が付いていると知る人にとっては、音の主がボバ・フェットであることがわかる演出であったのだ。

続いて、シーズン2で打ち出された後継作のテーマについて振り返りたい。シーズン2は物語自体を進めながら、続く作品群の布石を確実に打っている。まずは当然だが、マンダロリアンたちの再結束には不可欠なボ=カターンを登場させ、シーズン3の前提を形作った。また、第5話でのアソーカ登場時にはドラマ「アソーカ」に向けて、師匠の暗い過去に呪縛され続けているアソーカの状態や、今後の強敵としてスローン大提督がカムバックすることを提示している。

最後に、元祖「スター・ウォーズ」である『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』との細かいつながりについて指摘しておきたい。第1話で登場したサンド・ピープルは、『エピソード4/新たなる希望』でのオビ=ワン・ケノービによる「奴らは人数を隠すため、(足跡を)1列しか残さん」という解説通りに、必ず1列で歩いている。

第4話では、惑星ネヴァロの帝国基地における冷却水調整用の機器が、デス・スターのトラクタービーム調整機器と、高所という立地や、画面のデザイン、音までもが類似している。さらに一瞬しか映らない点となるが、第5話でレイザー・クレストが着陸前にカロダン上空を通過する際に、モーガン・エルズベスの手下が船に向かってスキャナーのような機械を向けている。ヤヴィンⅣの反乱軍基地でも、ミレニアム・ファルコンが着陸する前に、ウォッチタワーに立つ反乱軍兵士がファルコンに向けていた機器と同じように見える。

「マンダロリアン」をいつでも心ゆくまで堪能できるコレクターズ・エディションスチールブック。ボーナス・コンテンツから本編の細かなところまで、何度でもじっくり楽しみたい。ファンにとっての“This is the way”だ。

『マンダロリアン シーズン2 コレクターズ・エディション スチールブック』は、2024年4月24日(水)Blu-ray版と4K UHD版が発売。なおTHE RIVERでは、シーズン1についての特集記事も掲載中。。

『マンダロリアン』 ブルーレイ/4K UHD

コレクターズ・エディション

公式サイト

『マンダロリアン シーズン2』

Blu-ray コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定) 4K UHD コレクターズ・エディション スチールブック(数量限定) 4月24日(水)発売

発売/ウォルト・ディズニー・ジャパン

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン

