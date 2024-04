『ゴジラxコング 新たなる帝国』109シネマズで「ゴジラxコングパン」販売、ステッカー配布 ─ ラージフォーマットでも上映

映画『ゴジラxコング新たなる帝国』が、全国の109シネマズのラージフォーマットシアター(IMAX(R)、4DX、ScreenX、ULTRA 4DX)にて2024年4月26日(金)より公開される。109シネマズ限定で、ゴジラとコングをモチーフにした「ゴジラ×コングパン」の期間限定販売が行われるほか、「ゴジラ×コングパン」購入者限定で映画『ゴジラxコング新たなる帝国』のオリジナルステッカーが配布される。

また109シネマズプレミアム新宿では、4月26日(金)~4月27日(土)にかけて、『ゴジラxコング新たなる帝国』と『ゴジラ-1.0』の2作品をScreenXで上映するオールナイト企画も決定した。

2024年4月26日(金)より公開の映画『ゴジラxコング新たなる帝国』は、IMAX認証デジタルカメラで撮影された“Filmed for IMAX”作品。IMAXシアターのみで、一部のシーンにおいて(約45分間)IMAX 1.90:1画角になり、通常スクリーンと比べ最大26%増の映像となることで、本作のメガホンを取ったアダム・ウィンガード監督が意図した通りの映像世界を体験することができる。

さらにIMAXだけでなく、モーションチェアや多感覚に訴える環境効果により、スクリーン上のアクションとの完璧なシンクロを作り出す“超・体感ライドシアター”4DX、正面のスクリーンに加えて左右の壁面にも映像が投影され、270度の視界すべてに映画の世界が広がり深い没入感を味わえる“独創の3面ワイドビューシアター” ScreenX 、そして4DXとScreenXをひとつに融合した“臨場感と没入感の極限を追求した体感型シアター” ULTRA 4DX (※)の3つのラージフォーマットでも楽しめる。

ゴジラとコングをモチーフにした「ゴジラ×コングパン」

109シネマズ限定で、ゴジラとコングをモチーフにした「ゴジラ×コングパン」を販売。それぞれ日米を代表する怪獣ということで、日本をイメージしたあんこ、アメリカをイメージしたコーンチーズを包んだパンだ。見た目は鮮やかなピンク(ゴジラ)と黄色(コング)にし、2つの味を1つのパンに合わせることで今作を表現。

さらに「ゴジラ×コングパン」購入者先着で、映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』のオリジナルステッカーを4種の中からランダムで1枚プレゼント。映画鑑賞のお供としてどうぞ。

『ゴジラxコング新たなる帝国』は、2024年4月26日より公開。

The post first appeared on .