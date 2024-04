【スーパーマリオシリーズ トラベルグッズ新商品】4月19日 公開7月中旬 発売予定

任天堂販売は「スーパーマリオ」シリーズのトラベルグッズ新商品を7月下旬に発売する。ラインナップを4月19日に公開した。マイニンテンドーストアの他、ヨドバシカメラやアニメイト、Amazonなどで取り扱い予定。

今回公開した製品は12種。スーパーマリオのパスポートカバーやスーツケースベルト、収納ポーチセットやステッカーセットとなっており、夏休みの旅で使うスーツケースを内から外までマリオ一色に染められる。旅先でスーツケースを預けた際に使いやすそうなサコッシュや、ICカードケースも販売する。

パスポートカバー(1,100円)

スーツケースベルト(2,200円)

収納ポーチセット(2,530円)

デコレーションステッカー(マリオ、990円)

デコレーションステッカー(ルイージ、990円)

サコッシュ(2,750円)

ICカードケース(マリオ、1,980円)

ICカードケース(スーパーキノコ、1,980円)

ストロータンブラー(マリオキャラクターズ、2,200円)

ストロータンブラー(テレサ、2,200円)

クールタオル&ポーチ(マリオキャラクターズ、1,320円)

クールタオル&ポーチ(テレサ、1,320円)

(C) Nintendo Sales Co., Ltd.