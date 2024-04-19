▪︎最終選考8組Ashley／iyo／おとじゃくし／Kingo／KLEPTO／ジョナゴールド／ちたへんりー／ToyJoy▪︎開催概要【日時】 2024年5月19日（日） 開場 13:30 開演14:00 終了想定19:00※時間は変更の可能性があります※入場は当日整列順（イベント中出入り自由）【場所】club SONIC mito（茨城県水戸市南町3-3-43 小林ビルB1F）【チケット料金】 前売り 2,000円（税込）＋ワンドリンク、当日券 2,500円（税込）＋ワンドリンク【購入ページ】 https://tiget.net/events/313953【観客定員】 150名※チケット1枚につき投票券を1枚配布※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）

＜LuckyFes'24＞



2024年7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)開場 8:00 開演 10:30（予定）＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）出演予定アーティスト：※3月29日現在DAY1（7月13日）：AMEFURASSHI／ALI／石井竜也 with 杏里／ウルフルズ／氣志團／水曜日のカンパネラ／SUPER★DRAGON／SCANDAL／すりぃ／7ORDER／森高千里／yama／燐舞曲 等DAY2（7月14日）：相川七瀬／打首獄門同好会／ゴールデンボンバー／THE BACK HORN／SKRYU／Novelbright／HEY-SMITH／MAN WITH A MISSION／MUCC／Roselia 等DAY3（7月15日）：新しい学校のリーダーズ／石崎ひゅーい／edhiii boi／KOTORI／Chevon／トンボコープ／FRUITS ZIPPER／bokula.／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY 等◇チケットの種類（1日券） 大人：12,800円、中高生6,400円（2日通し券） 大人：24,000円、中高生12,000円（3日通し券） 大人：35,000円、中高生17,500円※すべて税込み価格※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。◇第三次先行（抽選）プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット受付期間： 4/17（水）12:00〜5/7（火）23:59当落発表日：5/11（土）15:00LuckyFesチケットページ： https://luckyfes.com/ticket/LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」： https://r.funity.jp/ibatickローソンチケットLuckyFes特設ページ： https://l-tike.com/concert/luckyfes/チケットぴあ： https://t.pia.jp/イープラス： https://eplus.jp/楽天チケットLuckyFes特設ページ： https://r-t.jp/luckyfes2024［ふるさと納税 LuckyFes'24チケット］茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。本年はひたちなか市誕生30周年を記念して、個人協賛の取り扱いも始めます。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケットhttps://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333【個人協賛(7/13入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487379【個人協賛(7/14入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487386【個人協賛(7/15入場分）】LuckyFes’24https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487393