GOOD BYE APRILがメジャー第4弾シングル 「ニュアンスで伝えて feat. ヒグチアイ」を5月1日に配信リリースすることを発表した。ヒグチアイをフィーチャリングに迎えた同曲は、心地良いシティポップサウンドと “自分らしさ” をそっと後押ししてくれる歌詞に、春から初夏にかけての潤いを感じる1曲。GOOD BYE APRILのYouTube公式チャンネルでは、ティザー映像も公開されている。

ライブ情報



<日韓TOUR with ultramodernista vol.2 IN JAPAN>2024年5月25日(土) IN JAPAN at 東京・新代田FEVEROPEN 17:00 / START 17:30ADV ¥4,500 / DOOR ¥5,000(+1drink)チケット発売中: https://eplus.jp/sf/detail/4061640001-P0030001<メジャーデビュー1st Anniversary「1周目展」>2024.5.23 Thu. 〜 26 Sun.at 東京・新代田 RR-coffee tea beer books-営業時間5/23(木),24(金) 11:00-19:005/25(土) 9:00-19:005/26(日) 9:00-17:00※ワンオーダー制※5/25(土)は混雑が予想されるため、お席は1時間までのご利用のご協力お願いいたします<名阪One-Man Tour "Milky Highway">オフィシャル先行チケット販売ページ:https://eplus.jp/goodbyeapril/・名古屋公演2024.7.7 Sun.at ell.SIZEOPEN 17:30 / START 18:00ADV ¥4,000 / DOOR ¥4,500(+1drink)・大阪公演2024.7.8 Mon.at CONPASSOPEN 17:30 / START 18:00ADV ¥4,000 / DOOR ¥4,500(+1drink)