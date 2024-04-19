A夏目、スタジオライブ＆フリーライブシリーズ＜LIBERO #01＞を4/24にYouTube Live配信
ラッパーA夏目が、メジャー1stアルバム『Gum』のリリース日の4月24日21:00より＜YouTube Live at VICTOR STUDIO 303 “Anatsume LIBERO #01” supported by SPACE SHOWER TV＞を生配信する。
ダークなユーモア満載のファンクナンバー「Bubble gum」のミュージックビデオがスペースシャワーTVの「it!」に選出され、ラジオ各局でローテーションされるなど、今話題のA夏目が「Gum」リリースをきっかけに立ち上げたフリーライブ＆スタジオライブシリーズLIBERO。そのパイロットとして4月17日にFM802「UPBEAT!」生出演中にスタジオライブを披露し、続けて今回のYouTube LiveがスペースシャワーTVの制作協力で行われる。
【YouTube Live情報】
＜Anatsume LIBERO #01＞
supported by SPACE SHOWER TV
日時：4月24日(水)21:00スタート
配信チャンネル：A夏目Official Channel
https://youtube.com/live/eHg7aM-ury4
【スタジオライブ＆フリーライブシリーズ情報】
●タワーレコード新宿店
形式︓インストアライブ＋特典会
日時︓4月26日(金)18:30集合／19:00スタート
会場：東京・タワーレコード新宿店9Fイベントスペース
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会＆撮影会
●蔦屋書店熊本三年坂
形式︓インストアライブ＋特典会
日時︓4月27日(土)13:00スタート
会場︓熊本・蔦屋書店熊本三年坂 1階カリーノテラス
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●タワーレコード福岡パルコ店
形式︓インストアライブ＋特典会
日時︓4月29日(月・祝)13:00集合／13:30スタート
会場︓福岡・タワーレコード福岡パルコ店イベントスペース
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●FMK「FMK RADIO BUSTERS」
形式：スタジオライブ ＊1曲
日時：4月30日(火)16:00-18:55
放送：RADIO生出演
●＜六本松 蔦屋書店＞
形式：インストアライブ＋特典会
日時：5月4日(土)14:00スタート
会場：福岡・六本松 蔦屋書店
特典会：CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●【Canal Cross Culture FES.】FM FUKUOKAステージ A夏目 トーク＆ミニライブ
形式︓トーク＋フリーライブ＋特典会
日時︓5月5日(日)17:00-出演予定
会場︓福岡・キャナルシティ博多B1Fサンプラザステージ
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●ららぽーと立川立飛店
形式︓フリーライブ＋特典会
日時︓5月7日(月)17:00集合／17:30スタート
会場︓東京・ららぽーと立川立飛2Fイベント広場
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●タワーレコード梅田NU茶屋町店
形式︓インストアライブ＋特典会
日時︓5月10日(金)18:30集合／19:00スタート
会場︓大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
●錦糸町マルイ
形式︓フリーライブ＋特典会
日時︓5月11日(土)
第1部︓13:30スタート
第2部︓15:30スタート
会場︓東京・錦糸町マルイ1階店頭スペース ＊屋外
特典会︓CD「Gum」購入者対象ジャケットサイン会
and more…
リリース情報
▲初回限定盤（CD＋Tシャツ）
▲通常盤（CD）
発売日：2024年4月24日
https:// www.jvcmusic.co.jp/anatsume/
01. Bubble gum
02. Life goes on
03. Harmony
04. army
05. 新世界
06. 朝焼けTRAIN
07. Full Moon feat. キズナ
08. 風に柳
09. 2002
10. 愛とあらゆる
11. 1Chance lovers
12. いつかの空
■通常盤（CD）VICL-65960／3,410円（税込）
■初回限定盤（CD＋Tシャツ）VIZL-2315／6,930円（税込）
＊GumジャケットTシャツ（黒ボディ／XLサイズ相当）
■ビクターオンラインストア限定セット（CD＋Tシャツ＋革製グッズ）9,900円（税込）
[トラックメイカー、Yuta Hashimotoによるレザーブランド「yuta hashimoto」とのコラボレーション実現]
＊A夏目×yuta hashimoto特製アクセサリートレイ
（素材︓イタリアンレザー／サイズ︓60×60×2[mm]／生産︓日本）
＊数量限定生産
ライブ・イベント情報
日時：2024年4月27日(土) OPEN 16:30／START 17:00
会場：熊本NAVARO
出演：atp／A夏目／ICARUS／キズナ／DJ TAKUMI／DJ ISAYA and more
【最速先行受付(先着)】 https://eplus.jp/anatsume/
2月4日(日)21:00〜2月29日(木)23:59
関連リンク
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◆A夏目 オフィシャルサイト