『Ultimate Classic Rock』によると、UFOのフロントマン、フィル・モグが、UFOが終わりを迎えたことを認めたという。UFOは2019年に、少なくともモグとの最後のツアーとなる<Last Orders Tour>を開始し、2022年10月29日にギリシャで終了する計画だったが、その2ヶ月ほど前に、モグが心臓発作を起こし手術を受けたため、ラスト・ツアーは完了できずにいた。

Phil Mogg Confirms UFO Is Done: ‘It’s Come to a Conclusion’: https://t.co/cZkkkx3Cz0