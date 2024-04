コーセーコスメポートが手掛ける総合ヘアケアブランド「ジュレーム」の「リラックス」シリーズから、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」デザインのシャンプー&ヘアトリートメントセットが登場!

ヘアキャップ姿がかわいい「キキ」と「ララ」のボトルデザインで、2024年5月20日(月)より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で販売されます☆

ジュレーム リラックス「シャンプー&トリートメントセット」リトルツインスターズデザイン

発売日:2024年5月20日(月)

種類:2品目2品種

容量:480mL+480mL

取扱店舗:全国の量販店・ドラッグストア

※数量限定

※シャンプー・ヘアトリートメント単品での販売はしていません

これまで様々な限定デザインボトルが登場してきた「ジュレーム」

今回はブランド初となるサンリオキャラクターとのコラボレーションで、『リトルツインスターズ』の「キキ」&「ララ」の限定デザインボトルです!

「キキ」と「ララ」はゆめ星雲の思いやり星でうまれた、姉の「ララ」と弟の「キキ」の双子のきょうだい星で、子供から大人まで幅広く人気を集めているキャラクターです。

「リトルツインスターズ」の限定デザインボトルは、「夜のうねりケア」という商品のコンセプトにあわせ、ナイトキャップをかぶって夜のヘアケアを仲良くしている「キキ」&「ララ」が描かれています。

ボトルカラーも夜をイメージしたパープルとブルーにすることで、毎日のシャンプータイムがより一層「夜美容」を感じ、リラックスタイムになるように考えられた、大人かわいいデザインとなっています☆

ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア 限定デザイン ポンプペアセット(ストレート&リッチ) FO

パープルのシャンプー&ヘアトリートメントセットは「ストレート&リッチ」

うねりが気になるパサつく髪を、しっとりやわらかなストレート髪に導いてくれます。

心地よい眠りに導くようなアロマティックジャスミンの香りです。

※ノンシリコーン(シャンプーのみ)・サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・無鉱物油(シャンプーのみ)・アルコールフリー( ヘアトリートメントのみ)・弱酸性

ジュレーム リラックス ミッドナイトリペア 限定デザイン ポンプペアセット(ストレート&グロス) FO

ブルーのボトルのシャンプー&ヘアトリートメントセットは「ストレート&グロス」

うねりが気になるつや不足の髪を、つやのあるなめらかなストレート髪に導きます。

こちらもアロマティックジャスミンの香りです。

※ノンシリコーン(シャンプーのみ)・サルフェートフリー・オレフィン(C14-16)スルホン酸Naフリー・無鉱物油・アルコールフリー( ヘアトリートメントのみ)・弱酸性

「キキ」と「ララ」のイラストがかわいい、夜のヘアケアを心地よい香りと共に楽しめるシャンプー&トリートメントセット!

ジュレーム リラックスの「シャンプー&トリートメントセット」リトルツインスターズデザインは、2024年5月20日(月)より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で発売です☆

