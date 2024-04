【第41話】4月19日 公開

集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「ドラゴンクエストダイの大冒険 勇者アバンと獄炎の魔王」第41話を4月19日に公開した。

第41話ではアバンとハドラーの戦いが遂に決着。両名のその後が描かれる。

