NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡õ¼Â»Ð¡¦¤ß¤¥Þ¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ¤Îñ»Ò¤Å¤¯¤ê¡Ö·Ä°ìÏº¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¡Ä¡×
NEWS¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡õ¤ª¤¦¤ÁÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¤ß¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó»ÐÄï¤Î¿·´ë²è¡Ö¾®»³»ÐÄï¤Î¿©Âî¡×¡ª¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤«¤é¡¢»Ð¤«¤éÄï¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎÁÍý¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÐÄï¥È¡¼¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÊÁ´12Ëç¡Ë¡Û¿ÍÀ¸½é¡ª½é¡¹¤·¤¯ñ»Ò¤òÊñ¤à¾®»³¤µ¤ó
º£²ó¤Ï¾®»³¤µ¤ó½é¤Î¡Öñ»Ò¤Å¤¯¤ê¡×¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¤ß¤¥Þ¥ÞÆÃÀ½¡Ö¥¿¥ì¤¤¤é¤º¤Î±©¤Ä¤ñ»Ò¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¸½¾ì¤Ç¡ÖÎä¤á¤Æ¤â¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤¤¤¿ÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡ª
¡¦¡¦¡¦¡¦
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Û¤é¡¢·Ä°ìÏº¡ª¡¡¥Ý¡¼¥º¥Ý¡¼¥º¡£
¾®»³¡§¾Ð´é100ÅÀËþÅÀ¤À¤Ê(¾Ð)¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ñ»Ò¤ÎÈé¤Ç¤¢¤ó¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡Á¡£
¾®»³¡§¡Ä¡Ä¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤É¤¦¤·¤¿·Ä¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ñ»ÒÊñ¤á¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©
¾®»³¡§¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¦µ»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¶µ¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÅ¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡§¤ªÆó¿Í¤Î¤´¼Â²È¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ë¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ëñ»Òºî¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¤Þ¤º¤Ï¿Æ¤Î¼êÅÁ¤¤¤·¤í¡ª
¾®»³¡§Êì¤Á¤ã¤ó¤¬ñ»Òºî¤ë¤Î¡¢¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤µ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¢¤ß¤ó¤Êñ»Òºî¤ì¤ë¤Î¡ª¡©¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡¢¤¼¤Ã¤¿¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬·Ä°ìÏº¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¡¡
¾®»³¡§¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÌòÌÜ¡ª¡¡
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ñ»Ò¤ÎÊñ¤ßÊý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤è¤¦¤Í¡£¤Þ¤ºñ»Ò¤ÎÈé¤ò¼ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ó¤òÂç¤µ¤¸£±¤¯¤é¤¤¤Î¤»¤ë¡£
¾®»³¡§¤Î¤»¤¿¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Èé¤Î±ï¤Ë¤°¤ë¤Ã¤È¿å¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢È¾Ê¬¤ËÀÞ¤ë¡£
¾®»³¡§ÀÞ¤Ã¤¿¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§Èé¤ÎÃ¼¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¼êÁ°¤ÎÈé¤ò¤¿¤æ¤Þ¤»¤Æ¤Ò¤À¤òºî¤Ã¤Æ¡¢±ü¤ÎÈé¤Ë¤Ï¤ê¤Ä¤±¤ë¡ª
¾®»³¡§Æù¤¬½Ð¤¿¡Á(¾Ð)¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡¡¾®äÆÊñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡£
¾®»³¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤ó¤Î¤³¤ì¡ª¡©¡¡¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§°ì¤«½ê¤Ò¤À¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤Ò¤À¤òºî¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¡£·Ä°ìÏº¡¢°ì¤«½ê¤Ë¤Ò¤À¤Ä¤¯¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£
¾®»³¡§¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Þ¥¸¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¸À¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤Ï¿´¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¼ê¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡Ä¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤³¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¾®»³¡§¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¡£ÂçÁû¤®¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦£±²ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤ï¡£Æù¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§°ìÅÙ¤âÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤ì¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢·Ä°ìÏº¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Û¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á¡£
¾®»³¡§¤Ç¤¤¿¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Ç¤â¤ß¤¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤Ê¤Î¡ª¡©¡¡¤¯¤ä¤·¤¤¡Á¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ï¤ë¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Â©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿(¾Ð)¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢·Ä°ìÏº¡£¤â¤¦¤³¤Îñ»Ò¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢ËÀñ»Òºî¤í¤¦¡£
¾®»³¡§¤½¤¦¤À¡¢ËÀñ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡¡²¶¤ÏËÀ¤Ç¹Ô¤¯¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§ÊÒ·ªÊ´¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤Î¤¢¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¡£Èé¤ÎÃæ±û¤Ë¤¢¤ó¤ò¤Î¤»¤¿¤é¡¢Èé¤Î±ï¤Ë¿å¤ò¤Á¤ç¤ó¤Á¤ç¤ó¤È¤Ä¤±¤Æ¡¢Èé¤Î¼êÁ°¤È±ü¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¡£´ÊÃ±¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§Ä¶Æ¨¤²Æ»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤ï¡£²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÊñ¤ßÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Í¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§·Ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÉáÄÌ¤Îñ»Ò¤ÎÊñ¤ßÊý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§¤¼¤Ã¤¿¤¤¤·¤Ê¤¤¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤ä¤ë¤Î¡ª¡¡Îý½¬¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Î¤»¤Ê¤µ¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¸¤ã¤¢¾Æ¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾®»³¡§¾Æ¤³¤¦¾Æ¤³¤¦¡£°ìÀ¸¾Æ¤±¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§±Ê±ó¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¿¤Î¡¢·Ä°ìÏº¤À¤«¤é¡ª¡¡¤³¤Î¾Æ¤Êý¡¢¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡£Ä¶²è´üÅª¡£
¾®»³¡§¤É¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Õ¤Ä¤¦ñ»Ò¤Ë±©¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ä¾®ÇþÊ´¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢ÇöÎÏÊ´¤È¶¯ÎÏÊ´¤Î¥À¥Ö¥ë»È¤¤¡ª¡¡¶¯ÎÏÊ´¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÈé¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¡£ÎäÅàñ»Ò¤ò¾Æ¤¯¤È¤¤Ë¤â¤³¤ì¤Ç±©¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂç´î¤Ó¤è¡£
¾®»³¡§ñ»Ò¤Èñ»Ò¤Î´Ö¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¹¤¯³«¤±¤ë¤ó¤À¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È±©¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©
¾®»³¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡Á¡£±©¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾Æ¤Êý¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·Ä°ìÏº¡¢¤â¤·¤äñ»ÒÊñ¤ó¤Ç¤ë¤Î¡©
¾®»³¡§¤¦¤ó¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤³¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê²°¤µ¤ó¤á¡ª¡¡¤µ¤Ã¤¤è¤ê¾å¼ê¡£¤¹¤´¤¤¿ÊÊâ¤·¤Æ¤ë¡Ê¾®»³¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¤°¤ê¤°¤ê¡Ë¡£
¾®»³¡§¤ä¤á¤í¤è¡ÁÈ±¤µ¤ï¤ë¤Î¡ª¡¡ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¹¤ë¤Î¤è(¾Ð)¡£¤µ¤Æ¡¢¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¿¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡¡
¾®»³¡§¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¡ª
¤ß¤¥Þ¥Þ¡§»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î±ï¤«¤é¤«¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤È±©¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î±ï¤ò¤Ï¤·¤Ç°ì¼þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë±©¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë¤Î¡£¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¾®»³¡§¤Ç¤¤¿¡¢²¶¤Î½éñ»Ò¡ª¡¡¤¦¤Þ¤½¡Á¡ª
º£²óºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï▷¥¿¥ì¤¤¤é¤º¤Î±©¤Ä¤ñ»Ò
ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ñ»Ò¤ÎÈé¡Ä40Ëç
¡¦ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä400g
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ä1/4¸Ä(300g)
¡¦¤Ë¤é¡Ä1/2Â«
A
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
B
¡¦¿å¡Ä200Õ
¡¦ÇöÎÏÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸1 1/2
¡¦¶¯ÎÏÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡ÊËÀñ»ÒÍÑ¡Ë
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡Ä¾®¤µ¤¸1¡ÊËÀñ»Ò¤Î¥¿¥Í100g¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë
ºî¤êÊý
1.¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ë¤é¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë1¤È¤Ò¤Æù¡¢A¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
3.£²¤«¤é¡¢ËÀñ»ÒÊ¬¤È¤·¤Æ¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¤òÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¼è¤êÊ¬¤±¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
4.ñ»Ò¤ÎÈé¤Ë2¤òÂç¤µ¤¸1/2¤«¤éÂç¤µ¤¸1¤º¤Ä¤Î¤»¡¢Èé¤Î±ï¤Ë¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ò¤À¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÊñ¤à¡£
¡ÚËÀñ»Ò¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÛÈé¤ÎÃæ±û¤Ë3¤òÂç¤µ¤¸1¤º¤Ä¤Î¤»¡¢Èé¤Î±ï¤Ë¿å¤ò¤Ä¤±¤ÆÈé¤Î¼êÁ°¤È±ü¤òÃæ±û¤ÇÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ËÀ¾õ¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
5.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë3¡¢4¤ò6¡Á8¸Ä¤º¤Ä¡¢¤¹¤´Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£B¤ò¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¿åÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¶¯²Ð¤Ç6Ê¬¤Û¤É¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
6.¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ±©¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
7.¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë´ï¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆµÕ¤µ¤Ë¤·¡¢ñ»Ò¤ò´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¢£PROFILE
¾®»³·Ä°ìÏº(NEWS¡Ë¡ü1984Ç¯5·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
Instagram@keiichiro.koyama
¤ß¤¥Þ¥Þ¡ü¤ª²ÈÎÁÍý¸¦µæ²È¡£Ãø½ñ¤ÏÎß·×250ËüÉô¤òÆÍÇË¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·42ºÐ¤ÇÂç³Ø¤ËºÆÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¾®»³·Ä°ìÏº¤µ¤ó¡ÊNEWS¡Ë¤Î¼Â»Ð¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÎÅìÂç¹ç³ÊÊÛÅö¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë
Instagram@mikimama_official
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
Ä´Íý¡¿¤ß¤¥Þ¥Þ¡¡»£±Æ¡¿»°Â¼·òÆó¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê°áÁõ¡Ë¡¿»°ÅçÏÂÌé¡ÊTatanca¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥Õ¡¼¥É¡Ë¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡¥Ø¥¢&¥á¥¤¥¯¡¿KEIKO¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿²¸ÅÄµ®»Ò
¡ã°áÁõ¶¨ÎÏ¡ä
¤ß¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó▶¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¡ï4,500¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï3,990¡¿¤È¤â¤ËCRAFT STANDARD BOUTIQUE¡¡¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡ï1,490¡¿AMERICAN HOLIC
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Á´¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥àTEL03(6773)7554