本格タイ料理をスピーディーに味わえる！EATo LUMINE(イイトルミネ)「バンコク屋台カオサンイイトルミネ新宿店」

スパイスロードは、2024年4月17日(水)に開業するJR新宿駅B1F 改札内新グルメスポット「EATo LUMINE(イイトルミネ)」に、バンコク屋台カオサンイイトルミネ新宿店を開店します。

EATo LUMINE(イイトルミネ)「バンコク屋台カオサンイイトルミネ新宿店」

所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-2 JR新宿駅 B1階 改札内(西改札方面)

電話番号:03-6709-8966

開店日時:2024年4月17日(水)11時

通常営業時間:8時-22時(8時-10時はテイクアウト営業のみで10時から店内もオープン)

席数:35席(カウンター23席、円卓テーブル2卓、1卓に6名の相席となり円卓計12席)

交通手段:JR新宿駅徒歩0分駅ナカ施設 JR新宿駅から0m

予約:不可

定休日:施設に準ずる

価格帯:昼 1,000円〜1,999円 夜 1,000円〜1,999円

決済手段:カード可(VISA、Master、JCB、AMEX、Diners)、電子マネー可(交通系電子マネー(Suicaなど))、二次元コード決済可(PayPay)

備考:個室無し、貸し切り不可、全席禁煙、駐車場有

ペールピンクに彩られたカジュアルな店内とバンコク屋台をイメージさせる入口は1人でも気軽に利用しやすく、本場タイ料理がスピーディーに味わえます。

アジアのおいしいタイ料理を移動時間の途中やスキマ時間で利用いただける駅構内、アクセスも便利。

一推し料理は『タイ式トムヤムヌードル』980円(税込)。

つるっとした触感の米麺と桜エビ、ピーナッツの香り、豚挽肉の旨味が楽しめます。

甘味、辛味、酸味のバランスが取れた本場の味。

麺はタイから直輸入された定番の細ビーフンを使用しており、卓上調味料でお好みの味付けに出来るのがタイ式。

また、日本でも人気屋台料理の『ガパオ・ラーカオ(鶏バジル炒めごはん)』や

『パッタイ(タイ式焼きビーフン)』、

『カオマンガイ(タイ式チキンライス)』や、

野菜たっぷりヘルシー『生春巻』も楽しめます。

店頭にてお持ち帰り商品も豊富に揃えており、朝8時より営業しています。

オープン記念メニューとして、『カオサンロードヌードル 1,180円(税込)』を数量限定にて販売します。

新宿エキナカで「本格タイごはん」をタイムパフォーマンス良く楽しめます。

さらにオープン記念グッズとしてキャンディのプレゼントも行われます。

