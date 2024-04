限定商品＆ノベルティが登場！HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店「開業1周年記念フェア」

ライフスタイルショップ「HOWMORE LIVING(ハウモア リビング)」は、HOWMORE LIVING 丸ビル店が開業1周年を迎えるのに合わせ、丸ビル店、蔵前本店の両店舗と、公式Web Storeにて、2024年4月17日(水)〜5月31日(金)までの期間、記念フェアを開催します。

HOWMORE LIVING(ハウモア リビング) 丸ビル店「開業1周年記念フェア」

開催期間:2024年4月17日(水)〜5月31日(金)

“自然に寄り添いながら、生活を楽しむ”というコンセプトを掲げ、都会に暮らす人々に、自然や動物と共存しながら、心と体にやさしいアイテムを紹介するべくオープンした丸ビル店は、2024年4月に1周年を迎えました。

お子さん連れの方にも、またお仕事帰りの方にも、ゆったりとした気分で過ごしてもらえるよう、さまざまな工夫を凝らしています。

自然素材を随所に使った柔らかな印象のインテリアの中に並ぶのは、暮らしに寄り添う、シンプルで温もりを感じるようなデザインのアイテムばかり。

特に “ヒュッゲ” なライフスタイルを体現する、デンマークやフィンランドなど北欧のベビー&キッズ人気ブランドも紹介しています。

今回、HOWMORE LIVING 丸ビル店が開業1周年を迎えるのに合わせ、丸ビル店、蔵前本店の両店舗と、公式Web Storeにて、2024年4月17日(水)〜5月31日(金)までの期間、記念フェアを開催中です。

丸ビル店1周年!環境に配慮した素材のカレンダーとノートをプレゼント

丸ビル店の1周年を記念して、12の商品選定基準のイラストを12ヶ月に当てはめた卓上カレンダーと、『HOWMORE LIVING』のロゴ入り特製ノートを、丸ビル店、蔵前本店の両店舗と、公式Web Storeで購入された方へプレゼント。

カレンダーは5,000円(税込)以上、ノートは10,000円(税込)以上購入の方が対象となります。

卓上カレンダー

サイズ:W105×H148mm

産業廃棄物である卵の殻と紙繊維を混合してできたエコペーパー“CaMISHELL”を使った、4月始まりのカレンダー。

『HOWMORE LIVING』の12の商品選定基準のイラストを1ヶ月に1つフィーチャー。

台座にはヒノキの間伐材を利用しています。

月毎にHOWMORE LIVINGセレクトの“国際デー”を紹介しています。

スクエアノート

サイズ:W148×H148mm

ホチキスを使わず、2つ折りの紙を束ね特殊な製本で仕上げた、メモパッドのように切り離して使うこともできるスクエアノート。

表紙には『HOWMORE LIVING』のロゴを箔押し。

方眼紙版と無地版が用意されています。

また、食べられなくなった米を使ったフードロスペーパー“kome-kami”に『HOWMORE LIVING』のコンセプトをプリントしたリーフレットを封入しています。

日本初上陸 “The Nature of Things (ザ ネイチャー オブ シングス)” が丸ビル限定で登場

商品名・価格:

・エッセンシャルオイル:2,420円〜5,280円(税込)

・ディフューザー:11,000円(税込)

・エッセンシャルオイル ギフトセット:6,600円(税込)〜11,000円(税込)

“The Nature of Things (ザ ネイチャー オブ シングス)”は、2018年にブルターニュ出身のブノワ・ニコルがアイルランドで設立したエッセンシャルオイルブランド。

エッセンシャルオイルに加え、リサイクルされた竹繊維製のスタイリッシュなディフューザーも取り扱っています。

また、贈り物に最適な、3種類のエッセンシャルオイルを詰め合わせたギフトセットも用意されています。

丸ビル限定SALEも開催!

会期中は服飾雑貨(レディース/ベビー&キッズ)が20〜40%OFFとなる特別SALEも開催。

お気に入りのブランドやアイテムをお得に購入できます。

