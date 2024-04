世界中で絶大な人気を誇るビデオゲーム「Fallout」を実写化したAmazon のドラマ「フォールアウト」のシーズン2が製作されることが正式に決定した。作品の公式SNSで発表された。

「フォールアウト」は世界の終末から200年後、快適な地下施設に暮らしていたはずの居住者が、放射能に汚染された地獄のような地上・ウェイストランドに戻ることを余儀なくされる物語が描かれる。

作品のInstagramでは、「ハラハラドキドキしたいでしょ?またウェイストランドでお会いしましょう」とのメッセージが公開。画像には、荒野のど真ん中に集まるメインキャラクターの3人が映し出されている。

この投稿をInstagramで見る

「ウエストワールド」(2016-)ジョナサン・ノーラン&リサ・ジョイのコンビが手がける本シリーズは、米で94%の批評家スコアを獲得。ノーランとジョイはシーズン2更新に際し、「また世界をぶっ飛ばすのが待ちきれません」と。

主人公ルーシー役を務めるのは、「イエロージャケッツ」(2021-)や『アーミー・オブ・ザ・デッド』(2021)のエラ・パーネル。ほか共演に、ルーシーの父にして監督官のハンク役で「ツイン・ピークス」(1990-1991)のカイル・マクラクラン、賞金稼ぎのグール役で『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のウォルトン・ゴギンズ、兵士マキシマス役で『自由への道』(2022)のアーロン・モーテンらが名を連ねている。

なお、シーズン2からはカリフォルニア州で撮影が行われ、2,500万ドルほどの税額控除が適用される。シーズン1はニューヨーク州で行われており、1億5,300万ドルという映画並みの予算が投じられていた。

Source:Variety(,)

The post first appeared on .