【「怪獣8号 side B」第8話】4月19日 公開

集英社は、コミック配信サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「怪獣8号 side B」第8話を4月19日に公開した。

第8話「一撃、無双」では、窮地に立たされた四ノ宮キコル、敵に攻撃が効かないのは武器の威力が低かったとして、重く扱うのが難しい“失敗作”の武器を手に取り怪獣に立ち向かう。

次回は5月3日公開予定となっている。

