第1弾商品が発売1週間で累計販売数200万個突破！ファミリーマート「山形屋海苔店海苔監修／日清食品コラボ」おむすび

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、山形屋海苔店が海苔を監修した商品や、日清食品とのコラボレーション商品など、全4種類のおむすびを2024年4月9日(火)より販売中。

発売より1週間で、第1弾商品「山形屋海苔店海苔監修 手巻鮭マヨネーズ」、日清食品コラボ「どん兵衛天ぷらむすび」が、累計販売数合計が200万個を突破しました。

ファミリーマートは、山形屋海苔店が海苔を監修した商品や、日清食品とのコラボレーション商品など、全4種類のおむすびを2024年4月9日(火)より販売中です。

発売より1週間で、第1弾商品の「山形屋海苔店海苔監修 手巻鮭マヨネーズ」、日清食品コラボ「どん兵衛天ぷらむすび」2商品が、累計販売数合計が200万個を突破しました。

そして、4月16日(火)からは、第2弾商品を発売!

正統派「山形屋海苔店海苔監修 手巻だし玉子明太」、個性派「U.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし」の2商品を、4月16日(火)より全国のファミリーマート約16,300店にて発売します。

山形屋海苔店が創業以来260年で培ってきた知識や経験を元に監修された海苔を使用した「手巻だし玉子明太」と、2023年3月に発売した際には大好評だった大人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」をイメージしたそばめしのおむすびです。

第2弾:山形屋海苔店海苔監修 手巻だし玉子明太

価格 :175円(税込189円)

発売日 :2024年4月16日(火)

発売地域:全国

老舗山形屋海苔店監修の海苔と、白だしを効かせた炒り玉子との相性が抜群の商品です。

食感の異なる2種類の辛子明太子がアクセントになり、炒り玉子のコクと、魚卵の旨みの相乗効果で、さらに食べたくなる一品です。

第2弾:U.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし

価格 :149円(税込160円)

発売日 :2024年4月16日(火)

発売地域:全国

日清食品が展開する人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」とのコラボレーション商品です。

「日清焼そばU.F.O.」ならではの「ぶっ濃い濃厚ソース」を再現するため、オリジナルの香味オイルを活用した、まるで焼そばU.F.O.のようなクセになる味わいを楽しめるおむすびです。

第1弾:山形屋海苔店海苔監修 手巻鮭マヨネーズ

価格 :167円(税込180円)

発売地域:全国

老舗山形屋海苔店監修の海苔にあわせ、鮭とコクのあるマヨネーズを合わせました。

鮭だしの旨みと、野菜だしの旨みを隠し味に加えた鮭マヨネーズは、優しいけれどコクのある味わいで、パリッと食感の海苔と、ふんわり作ったおむすびを引き立てます。

第1弾:どん兵衛天ぷらむすび

価格 :165円(税込178円)

発売地域:全国

日清食品が展開する人気和風カップ麺「日清のどん兵衛」とのコラボレーション商品です。

どん兵衛こだわりのだしが香るごはんに、玉ねぎの甘みと小エビの風味がポイントの天ぷらをトッピング。

どん兵衛さながらの旨みを味わえます。

地域ごとに味わいを変えており、東日本は宗田鰹と鰹節のWだしでコクと旨みを感じる仕立て。

西日本は鰹と昆布のWだしで上品なだしの旨みが後引く味わいになっています。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%にて表示しています。

※店舗によって取扱いのない場合があります。

※2024年4月9日(火)から2024年4月15日(月)までの「山形屋海苔店海苔監修 手巻鮭マヨネーズ」「どん兵衛天ぷらむすび」の累計販売数合計

