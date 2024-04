北海道コンサドーレ札幌の選手と乾杯・写真撮影ができる！セイコーマート「コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン」

セイコーマートは、北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルパートナーに参画して2024年で二年目となります。

セイコーマートは、同じくクラブを支えるパートナー企業である、サッポロビール、ポッカサッポロと共同でキャンペーンを開催します。

セイコーマート「コンサドーレ選手と乾杯!キャンペーン」

キャンペーン期間:2024年4月8日(月)〜2024年5月12日(日)

エントリー期間:2024年5月19日(日)まで可能

応募条件:

・期間中、セイコーマートで会員カードを提示の上、対象商品を累計で税込1,000円以上購入

・A〜E賞から好きな景品を1つ選んで、キャンペーン特設サイト内「エントリーはこちら」ボタンからエントリー

・エントリーは、5月19日(日)までならお買い物をする前でも後でも可能

・税込1,000円を1口として、期間中の支払い金額に応じて自動的に複数口で抽選されます

例)累計税込5,000円購入の場合:5口でエントリー

※エントリーはWEB限定です

※エントリーは1人1賞のみです

キャンペーン参加企業:

株式会社コンサドーレ株式会社セイコーマートサッポロビール株式会社ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

豪華景品のなかでも目玉は、A賞「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯!」イベント招待。

サポーターとコンサドーレ選手がサッポロビール園で一緒にジンギスカンとサッポロクラシックで乾杯できるイベントです。

お食事だけでなく、「乾杯をもっとおいしく。」となるよう、コンサドーレ選手との写真撮影や質問、ミニゲームも予定されています!

【A賞】コンサドーレの選手も参加!「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯!」イベントチケット

当選数:10組40名

サッポロビール園でサッポロクラシックを飲みながら選手と乾杯・写真撮影・質問ができる!

セイコーマート限定イベントです。

※参加・お食事代は無料です

※イベントには20歳以上の方のみ応募・参加できます

B賞:好きな選手のサインが選べる!「2024プラクティスシャツ(Lサイズ)」

当選数:3名

C賞:サッポロクラシックを飲みながら試合を応援!「サッポロビール サッポロクラシック350ml 1ケース<24本入り>」

当選数:30名

※応募の住所が北海道外の方には「サッポロ生ビール黒ラベル350ml 1ケース<24本入り>」が渡されます

※20歳以上の方のみ応募できます

D賞:みんなで乾杯!「ポッカサッポロ Ribbonナポリン 470ml 1ケース<24本入り>」

当選数:30名

E賞:ペコママネー3,000円分

当選数:20名

※セイコーマートクラブカードでのエントリーはできません

※付与により、ペコママネーの残高が50,000円を超える場合は、付与できません

対象商品

サッポロビール社商品全品、ポッカサッポロ社商品全品

※商品は豊富に取り揃えていますが、万が一品切れの際は容赦ください

※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません

※酒類は取扱いのない店舗があります

※セイコーマート店舗での購入に限ります

注意事項など詳しくはキャンペーンサイトを確認ください

