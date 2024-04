【実写ドラマ「フォールアウト」シーズン2】4月19日 発表

Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で配信中の実写ドラマ「フォールアウト(Fallout)」において、シーズン2の制作が本日4月19日に発表された。

ドラマ「フォールアウト」は、ベセスダが展開しているRPG「Fallout」シリーズを原作とした実写作品。4月11日の配信直後から日本を含む多くの国の「Prime Video」ランキングで1位を獲得し、高い評価を獲得している本作だが、ドラマ公式Xにてシーズン2の制作が発表された。

公開されたビジュアルでは、ルーシーとグール、マキシマスが登場。荒野となったロサンゼルスで、ボロボロになったソファに座っている様子が写されている。「シーズン2は荒野でお会いしましょう」と投稿されており、具体的な配信時期などは明かされておらず、今後の続報が期待される。

Wouldn't want to keep you on the edge of your seat, now, would we?



See you back in the Wasteland for SEASON 2. pic.twitter.com/ULs6DEPHDW