CMDM、5月9日に日本デビュー決定！ショーケース＆リリースイベントも開催

次世代のK-POPアイコンCMDMのデビューシングル「BACK TO THE FUTURE」のリリースが決定した。CMDMは2023年4月27日に1stシングル「BACK TO THE FUTURE」で韓国デビュー。彼らは愛嬌のある飾らないキャラクターで、日本でも高い人気を誇っている。2024年5月9日(水)にリリースされる日本デビューシングル「BACK TO THE FUTURE」には、「Already go ready-Japanese Ver.-」「Our Story - Korean ver.-」が収録される。また、日本デビューを記念してオフィシャルサイトもオープン。

日本デビュー日の5月9日(水)にはショーケースライブの開催が決定! チケットは4月22日(月)12時より販売開始。5月10日(木)より東京・大阪でリリース記念イベントも予定されている。

■商品概要

日本デビューシングル「BACK TO THE FUTURE」

2024年5月9日(水)発売



●TYPE A(CD Only)16Pブックレット

品番DM-0023 \2,000(税込)

初回限定封入:トレーディングカードA Ver(全8種ランダム封入)



●TYPE B(CD Only)16Pブックレット

品番DM-0024 \2,000(税込)

初回限定封入:トレーディングカードB Ver(全8種ランダム封入)



<CD収録内容 全形態共通>

M1.Already go ready(Inst)

M2.Already go ready-Japanese Ver.-

M3.Our Story - Korean ver.-



■公演概要

CMDM日本デビューショーケース

2024年5月9日(水)

OPEN 18:00 / START 18:30

会場:SIDAXカルチャーホール



全席自由整理番号付:\5,500(税込)



<チケット>

4月22日(月)12時より発売

購入はこちらから



■関連リンク

CMDM日本公式サイト