¥³¥¹¥Ñ¥Õ¥©¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¡¡¶¥µ»¥³¥¹¥×¥ì¤Ã¤Æ¡ÖC¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ª¡©ÅØÎÏ¤ÈÍ§¾ð¤ÎÀ®²Ì¤¬»î¤µ¤ì¤ëàÂç²ñá¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥ï¥±¡Ú¥³¥¹¥×¥ì¿Þ´Õ¡Û
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¤¬8·î3Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥¹¥×¥ìÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥³¥¹¥×¥ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¥³¥¹¥×¥ì¥µ¥ß¥Ã¥È2024¡×¤Î²ñ´üÃæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢3·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¡ÖNARUTO¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤ÎÈø½Ã¡Ö¶åÓÉÓ×¡Ê¤¯¤é¤Þ¡Ë¡×¤È¡¢½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±¤Ë¤è¤ëºÇ¶¯¤Î½Ñ¡Ö¿Üº´Ç½¸Ã¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¡Ë¡×¤ò¤Í¤Ö¤¿º×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢É½¸½¤·¤¿¡£2¿Í¤¬¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌ´¡¢ËÜÈÖ¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¥¢¥Ä¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤á¤Þ¤è¤µ¤ó¤È¤ß¤ª¤·¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡ÖNARUTO¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò»Ï¤á¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤Î°áÁõ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¶¥¤¦¡Ö¶¥µ»¥³¥¹¥×¥ì¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤á¤Þ¤è¡Ö»ä¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£C¡½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ª¡©¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤Î¤â¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï·ë¹½¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¶¥µ»¥³¥¹¥×¥ì¤¬À¨¤¯Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÃÎ¼±¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ÂÎÏ¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤·¤è¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£¤Ç¤â¹â¤á¹ç¤¦Ãç´Ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¸µ¡¹¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ë¿Í¤ÈÄ¹¤¯Í§Ã£¤äÃç´Ö¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤¦¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£à¤³¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡ªá¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¥µ»¥³¥¹¥×¥ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¶¥µ»¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤ß¤ª¤·¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤À¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤ß¤ª¤·¡Ö¤Þ¤À¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Í¤¬Æþ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤ë¤â¤Î¤òºî¤ëÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈºîÉÊ¤¬¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¤Ç¡¢½Æ¤ä·õ¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤«¤Ã¤ÆÂÎ½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Àï¤¤Êý¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡£Æ°¤¤âµ¡ÉÒ¤À¤·¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤¿1»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£2¿Í¤Ï8·î¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥Ä¤¯ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤â¤¦¾¯¤·³¤³°¤Î¿Í¤Ë¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¡£ÆüËÜ¤Î¤ªº×¤ê¤ä·ÝÇ½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¶åÓÉÓ×¤È¿Üº´Ç½¸Ã¤Îà¤Í¤Ö¤¿á¤â½é¤á¤Æ°·¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÁª¹Í²ñ¤Î»þ¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤Ç¤â¡¢¥Ê¥ë¥È¤È¶åÓÉÓ×¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤¹¤´¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¤ÏºÇ½ª²ó¤Î»þ¤Î¥Ê¥ë¥È¤È¶åÓÉÓ×¤Î¤è¤¦¤Ëà¤Í¤Ö¤¿á¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤È¡¢¿Üº´Ç½¸Ã¤â¥µ¥¹¥±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥¿¥Á·»¤µ¤ó¤Î·Á¸«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç°·¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÁ´Éô¤ò°·¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜÊª¤Î¤Í¤Ö¤¿º×¤ê¤¬ÀÄ¿¹»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤Î8·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÈÖ¡£¡Ö¤ß¤ª¤Þ¤è¡×¤¬Ì¾¸Å²°¤òÉñÂæ¤ËÀ¹Âç¤Êº×¤ê¤ÇÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£