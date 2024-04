自動車ボデー穴塞ぎ工程を完全自動化！tesa×ABB「tesa(R) ProSealカートリッジ式テープ自動貼付け機」デモンストレーション

粘着テープメーカーの「tesa」は、自動車ボデー穴塞ぎ工程を完全自動化する「tesa(R) ProSealカートリッジ式テープ自動貼付け機」のデモンストレーションをABBと共同で開催します。

2024年4月19日までの期間中、静岡県島田市にあるABBのテクニカルセンターへ日系OEMや韓国OEMの方を招待し、実際に動作する様子を見ることができます。

tesa×ABB「tesa(R) ProSealカートリッジ式テープ自動貼付け機」デモンストレーション

期間:2024年4月15日(月)〜4月19日(金)

所在地:静岡県島田市

tesa(R) ProSealはホールカバーアプリケーションにおいて生産性と柔軟性を大幅に向上させ、さらに廃棄物の削減にもつながる革新的なソリューションです。

機能的に異なる材料や寸法の異なるホールカバーテープに対応する共通カートリッジを搭載し、ロボットがカートリッジを持ち替えることで工程内の段取り替えを自動化します。

持ち替えは10秒以内で完了するため自動貼付け機を段取りごとに導入する必要がなく、設備投資を最小限に抑えることができます。

返却された使用済みカートリッジをtesaからの詰替え品と交換することで、お客様の工場で剥離紙の廃棄が生じません。

回収したカートリッジや剥離紙はtesaが再利用します。

完全自動化による生産コストの低減のみならず、サステナビリティを考慮した新しいコンセプトのソリューションです。

今回のデモンストレーションでは、自動車ボデー穴塞ぎ工程を完全自動化する「tesa(R) ProSealカートリッジ式テープ自動貼付け機」が実際に動作する様子を見ることができます。

