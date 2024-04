象徴的な般若の刺青をフィギュアで再現！ディーアイジー DIGSTA『龍が如く』真島吾朗-激闘

ディーアイジーは、大人気ゲームソフト『龍が如く』シリーズより、真島吾朗の刺青姿をフィギュア化し、2024年10月に発売予定です。

ディーアイジー DIGSTA『龍が如く』真島吾朗-激闘-

予約受付開始日:2024年4月17日(水)

商品名 :DIGSTA 『龍が如く』真島吾朗-激闘-

作品名 :『龍が如く』シリーズ

JAN :4595985300154

発売月 :2024年10月予定

各種価格 :8,600円(税抜)/9,460円(税込)

材質 :PVC+ABS

カテゴリ :彩色済完成品フィギュア

本体全高(台座含む):約175mm

対象年齢 :15歳以上

発売元 :株式会社ディーアイジー

精巧で細密な表現を可能にする玩具・ホビーメーカーのディーアイジー。

ディーアイジーから、セガの人気ゲームソフト『龍が如く』シリーズより「真島吾朗」のフィギュアが登場!

“嶋野の狂犬”真島吾朗の刺青姿を精巧に再現したフィギュアです。

妖気を漂わせる表情や象徴的な『般若』の刺青。

真島吾朗が醸し出す男の魅力を最大限に表現しています。

また、セガストアで限定特典付きで販売中です!

商品写真

〈真島吾朗-激闘-_1〉

〈真島吾朗-激闘-_2〉

〈真島吾朗-激闘-_3〉

〈真島吾朗-激闘-_4〉

〈真島吾朗-激闘-_5〉

〈真島吾朗-激闘-_6〉

〈真島吾朗-激闘-_7〉

※DIGSTA 『龍が如く』春日一番-激闘-、桐生一馬-激闘-は付属しません。

セガストア限定特典

●ディスプレイクロス

フィギュアの下に敷いて飾れるディスプレイクロスが付きます!

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

