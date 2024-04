インナー・ボックスを組み合わせて使える収納グッズ！ライクイット「タイディアップボックス」

ライクイットは、環境にも配慮した見せる収納「タイディアップボックス」を、オフィシャルサイトとAmazon、WEB、店頭の各販売店で発売しました。

ライクイットは、環境にも配慮した見せる収納「タイディアップボックス」を発売しました。

扉がないオープンシェルフの収納に便利に使えます。

「タイディアップボックス」は、6型3色展開。

インナー(深型・浅型・トレー)、ボックス(深型・浅型・トレー)で組み合わせて自由に使えます。

インナーはボックスにシンデレラフィットするサイズで、ボックス内も無駄なくスッキリとまとまります。

環境に配慮した素材と技術を活用したサスティナブルアイテム

再生材を80%配合。

更にホワイトとグレーには発泡成形を採用しています。

成形時に気泡を混ぜ込む事により、樹脂使用量の削減と軽量化を実現。

地球にやさしい環境配慮商品です。

また、気泡を充填した際に表面に現れる特徴的な模様を活かした、存在感のあるアイテムに仕上がっています。

