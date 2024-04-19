4月20日に福島競馬場で行われる、第21回福島牝馬ステークス(4歳上・牝・GIII・芝1800m)の枠順が19日確定した。

中山牝馬S3着と復調ムードのGI・2着馬シンリョクカ(牝4、美浦・竹内正洋厩舎)は8枠15番、堅実な走りで重賞初制覇を狙うコスタボニータ(牝5、栗東・杉山佳明厩舎)は1枠1番に入った。発走は15時25分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 コスタボニータ(牝5、岩田望来・杉山佳明)

1-2 エリカヴィータ(牝5、富田暁・国枝栄)

2-3 ピンクジン(牝4、黛弘人・南田美知雄)

2-4 ペイシャフラワー(牝4、永島まなみ・高橋康之)

3-5 トーセンローリエ(牝4、丹内祐次・小笠倫弘)

3-6 エリオトローピオ(牝5、石橋脩・深山雅史)

4-7 ファユエン(牝6、菊沢一樹・勢司和浩)

4-8 ウインピクシス(牝5、松岡正海・上原博之)

5-9 エミュー(牝4、菅原明良・和田正一郎)

5-10 キミノナハマリア(牝4、鮫島克駿・千田輝彦)

6-11 タガノパッション(牝6、菱田裕二・武幸四郎)

6-12 ラリュエル(牝5、北村友一・矢作芳人)

7-13 ライトクオンタム(牝4、吉田隼人・武幸四郎)

7-14 フィールシンパシー(牝5、横山琉人・小島茂之)

8-15 シンリョクカ(牝4、木幡初也・竹内正洋)

8-16 グランベルナデット(牝4、横山武史・大竹正博)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。