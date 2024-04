UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は18日、準々決勝第2戦を各地で開催した。4強が出揃っている。前回ファイナリストの フィオレンティーナ はホームにビクトリア・プルゼニを迎えた。第1戦に続くスコアレスで延長戦に突入すると、延長前半2分にMFニコラス・ゴンサレスのゴールでフィオレンティーナが先制。延長後半にはDFクリスティアーノ・ビラーギの得点でリードを広げ、準決勝に駒を進めた。

リール対アストン・ビラは2戦合計3-2でリールがリードするなか、後半43分にアストン・ビラが同点に追いつく。そのままPK戦に進むと、PK4-3でアストン・ビラが死闘を制した。アストン・ビラは今季の欧州カップ戦でプレミアリーグ勢唯一の生き残りとなった。MF本間至恩がベンチ入りしたクラブ・ブルージュはPAOKと対戦し、2-0で勝利。第1戦に続く連勝で4強入りを果たした。なお本間の出場はなかった。第1戦を制したオリンピアコスはフェネルバフチェと対戦した。2戦合計3-3と追いつかれてPK戦に突入するも、PK3-2で勝利している。以下、準決勝の対戦カード【準決勝】[第1戦]5月2日(木)アストン・ビラ vs オリンピアコスフィオレンティーナ vs クラブ・ブルージュ[第2戦]5月9日(木)オリンピアコス vs アストン・ビラクラブ・ブルージュ vs フィオレンティーナ