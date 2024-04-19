◆第５５回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２１日、京都競馬場・芝１６００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）

出走１７頭の枠順が４月１９日、決まった。昨年のマイルＣＳ２着のソウルラッシュ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は７枠１４番。２０２２年以来、２年ぶりの制覇を目指す。昨秋は結果を出せず、復権を目指すセリフォス（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は２枠３番。同舞台の京都金杯を制し、重賞連勝を狙うコレペティトール（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父ジャスタウェイ）は５枠１０番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）トゥードジボン 牡５ ５７ 藤岡 佑介

（２）スパイダーゴールド ５７ 牡５ 西村 淳也

（３）セリフォス 牡５ ５８ 川田 将雅

（４）リューベック 牡５ ５７ 浜中 俊

（５）エアロロノア セン７ ５７ 幸 英明

（６）ビーアストニッシド 牡５ ５７ 和田 竜二

（７）ノースザワールド 牡６ ５７ 北村 友一

（８）トランキリテ 牡５ ５７ 武 豊

（９）ニホンピロキーフ 牡４ ５７ 田口 貫太

（１０）コレペティトール ５７ 牡４ 岩田 康誠

（１１）アリストテレス 牡７ ５７ 古川 吉洋

（１２）ソーヴァリアント 牡６ ５７ 池添 謙一

（１３）セッション 牡４ ５７ 坂井 瑠星

（１４）ソウルラッシュ 牡６ ５７ 松山 弘平

（１５）フリームファクシ 牡４ ５７ 富田 暁

（１６）ボルザコフスキー 牡５ ５７ 吉村 誠之助

（１７）エエヤン 牡４ ５７ ミルコ・デムーロ