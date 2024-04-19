4月21日に京都競馬場で行われる、第55回マイラーズカップ(4歳上・GII・芝1600m)の枠順が19日確定した。

昨年のマイルCSで僅差2着のソウルラッシュ(牡6、栗東・池江泰寿厩舎)は7枠14番、一昨年のマイルCSの覇者セリフォス(牡5、栗東・中内田充正厩舎)は2枠3番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 トゥードジボン(牡5、藤岡佑介・四位洋文)

1-2 スパイダーゴールド(牡5、西村淳也・鹿戸雄一)

2-3 セリフォス(牡5、川田将雅・中内田充正)

2-4 リューベック(牡5、浜中俊・須貝尚介)

3-5 エアロロノア(セ7、幸英明・笹田和秀)

3-6 ビーアストニッシド(牡5、和田竜二・小崎憲)

4-7 ノースザワールド(牡6、北村友一・斎藤誠)

4-8 トランキリテ(牡5、武豊・松永幹夫)

5-9 ニホンピロキーフ(牡4、田口貫太・大橋勇樹)

5-10 コレペティトール(牡4、岩田康誠・中竹和也)

6-11 アリストテレス(牡7、古川吉洋・上村洋行)

6-12 ソーヴァリアント(牡6、池添謙一・大竹正博)

7-13 セッション(牡4、坂井瑠星・斉藤崇史)

7-14 ソウルラッシュ(牡6、松山弘平・池江泰寿)

8-15 フリームファクシ(牡4、富田暁・須貝尚介)

8-16 ボルザコフスキー(牡5、吉村誠之助・清水久詞)

8-17 エエヤン(牡4、M.デムーロ・伊藤大士)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。