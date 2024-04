銀座コージーコーナーから、全国の生ケーキ取扱店にて2024年4月26日(金)より「チョコミントミルクレープ」が登場!

チョコミン党のパティシエが贈る、チョコのパリパリ食感×ミントのスースー感が絶妙な夏にぴったりのケーキです☆

銀座コージーコーナー「チョコミントミルクレープ」

価格:529円(税込)

販売期間:2024年4月26日(金)〜8月15日(木)

販売店舗:銀座コージーコーナー全国の生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

銀座コージーコーナーから、チョコミン党に爽やかな夏を届けるケーキ「チョコミントミルクレープ」が登場!

クレープとクリームの層が織りなすやさしい味わいが人気の「ミルクレープ」が、チョコミント仕様になって販売されます。

チョコミントが好きな理由は「ミントの清涼感」「チョコとミントの組み合わせ」など千差万別。

その中でも2024年は「チョコのパリパリ感が好き」という声にフォーカスした、パリパリ食感が魅力のケーキに仕上げられています。

ミント風味チョコガナッシュをのせたココアスポンジには、爽やかなミント風味クリームとほんのりビターなココアクレープを重ね、間に4層のパリパリチョコをサンド。

上面にはチョコチップ入りミント風味クリームと生クリーム入りホイップクリームを交互に絞り、見た目も爽やかです!

ミントの爽やかさとチョコの甘さ、それぞれの味がしっかりと味わえる、絶妙なバランスを堪能できます。

パリパリチョコの音を通じて心地よい体験を得られるASMR体験も楽しめます。

チョコミン党の方にはもちろん、気分転換したいときや暑い時期のスイーツとしてもおすすめの一品です☆

パリパリ食感やチョコとミントの味にこだわった、チョコミン党パティシエ渾身のケーキ。

銀座コージーコーナーの「チョコミントミルクレープ」は、2024年4月26日(金)より期間限定で発売です☆

