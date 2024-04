「スタートレック:ディスカバリー」「スタートレック:ピカード」に続くファン待望の新シリーズ「スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド」のBlu-ray&DVDが、2024年6月21日(水)にリリースされることが決定した。2時間半以上に及ぶ映像&音声特典が収録されているファン必見のアイテムだ。

2代目船長クリストファー・パイクが指揮するUSSエンタープライズを舞台に1話完結で展開される本作は、「ディスカバリー」や「ピカード」とは一線を画した原点回帰的シリーズ。1966年放送開始の「スター・トレック:宇宙大作戦」(Star Trek:The Original Series、TOS)のスピリットを受け継ぎ、随所にオマージュが感じられる。TOSと同じナレーションに始まる、TOSテイストたっぷりの、ファンが待ち望んだ新シリーズ。新旧の“スタトレ”を観比べてみたくなること間違いなし。

TM & © 2024 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

「ディスカバリー」シーズン2第12話「影の谷を歩むとも」で遭遇した、未来の自分の運命を乗り越えるべく奮闘するパイクと、その事実を知って船長を支える科学技官スポックらクルーの苦悩と成長を、それぞれの生い立ちも併せて描く。「ディスカバリー」時に制作されたものの、それほど細かくは分からなかったエンタープライズ号の艦橋にも要注目だ。スポックが覗き込む謎のバイザーを含め、製作者たちのディテールに対するこだわりを十二分に堪能することが出来る。

パイク(アンソン・マウント)とスポック(イーサン・ペック)の二人はもちろんのこと、“ある秘密”を抱える副長のウーナ(レベッカ・ローミン)も「ディスカバリー」に引き続いての登場。TOSでも主要なメンバーであったウフーラは訓練生ながら多言語を駆使して大活躍。自信家の操縦士オルテガス、副長代理のラアン、医療担当のチャペルといった若きクルーたちが体現する多様性もスタトレらしさと言える。

TM & © 2024 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved. TM & © 2024 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

第1話でパイク船長役のアンソン・マウントと製作総指揮のアキヴァ・ゴールズマンが新シリーズをたっぷり語る音声解説が聞きもの。他に3本のメイキング映像、削除シーン集やNGシーンに加えて、最終第10話「情けの価値」の元となったTOSのシーズン1第9話「宇宙基地SOS」も収録、合計2時間半以上に及ぶリッチな内容となっている。



セルBlu-ray

セルDVD

レンタルDVD

商品名:スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールドBlu-rayBOX 価格/組:13,530円(税抜12,300円)/3枚組・全10話(本編約525分+特典映像約155分) 収録内容:【DISC1】第1話:ストレンジ・ニュー・ワールド/STRANGE NEW WORLDS第2話:彗星の子供たち/CHILDREN OF THE COMET 第3話:イリリアのゴースト/GHOSTS OF ILLYRIA 第4話:メメント・モリ/MEMENTO MORI特典映像:アンソン・マウントとアキヴァ・ゴールズマンによるオーディオコメンタリー(「ストレンジ・ニュー・ワールド」)/削除シーン(「彗星の子供たち」)/削除シーン集(「イリリアのゴースト」)【DISC2】第5話:スポックの混乱/SPOCK AMOK第6話:苦しみの届かぬ高さまで/LIFT US WHERE SUFFERING CANNOT REACH 第7話:セレン・スコール/THE SERENE SQUALL第8話:エリシアの王国/THE ELYSIAN KINGDOM特典映像:削除シーン集(「苦しみの届かぬ高さまで」)/削除シーン(「エリシアの王国」)【DISC3】第9話:さまよえる者たち/ALL THOSE WHO WANDER第10話:情けの価値/A QUALITY OF MERCY特典映像:削除シーン集(「さまよえる者たち」)/「スター・トレック:宇宙大作戦」宇宙基地SOS)/パイク船長の道のり/新たな世界の創造/まだ見ぬ世界の探索/NG集商品名:スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールドDVD-BOX 価格/組:10,230円(税抜9,300円)/5枚組・全10話(本編約525分+特典映像約155分) 収録内容:【DISC1】第1話:ストレンジ・ニュー・ワールド/STRANGE NEW WORLDS第2話:彗星の子供たち/CHILDREN OF THE COMET特典映像:アンソン・マウントとアキヴァ・ゴールズマンによるオーディオコメンタリー(「ストレンジ・ニュー・ワールド」)/削除シーン(「彗星の子供たち」)【DISC2】第3話:イリリアのゴースト/GHOSTS OF ILLYRIA第4話:メメント・モリ/MEMENTO MORI特典映像:削除シーン集(「イリリアのゴースト」)【DISC3】第5話:スポックの混乱/SPOCK AMOK第6話:苦しみの届かぬ高さまで/LIFT US WHERE SUFFERING CANNOT REACH特典映像:削除シーン集(「苦しみの届かぬ高さまで」)【DISC4】第7話:セレン・スコール/THE SERENE SQUALL第8話:エリシアの王国/THE ELYSIAN KINGDOM 第9話:さまよえる者たち/ALL THOSE WHO WANDER特典映像:削除シーン(「エリシアの王国」)/削除シーン集(「さまよえる者たち」)【DISC5】第10話:情けの価値/A QUALITY OF MERCY特典映像:「スター・トレック:宇宙大作戦」宇宙基地SOS)/パイク船長の道のり/新たな世界の創造/まだ見ぬ世界の探索/NG集

スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールドVol.1~5

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

The post first appeared on .