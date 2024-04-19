¸½ÌòAÂåÉ½¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¥Á¡¼¥àÎÏ¡Ö23¿Í¤Ï±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡×¡Ä¡ÈÇ®¤¸ÀÍÕ¡É¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖOAÏÈ¡¢Ã«¸ý¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
Ã«¸ý¾´¸ç¤¬U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹ÇÈÍð¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥¿¡¼¥ë1Éô¥¢¥ë¡¦¥é¡¼¥ä¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÃ«¸ý¾´¸ç¤¬·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñÀï¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢MF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·Æ±17Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÃæ¹ñMF¥¸¥ã¡¦¥Õ¥§¥¤¥Õ¥¡¥ó¤ËDFÀ¾ÈøÎ´Ìð¤¬ÉªÂÇ¤Á¤ò¸«Éñ¤¤°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£»Ä¤ê¤ÎÌó75Ê¬´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¤òµß¤¦¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÎÊ³Æ®¤â¤¢¤ê¾¡Íø¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£JFA¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ÖTeam Cam¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ã«¸ý¤¬·ãÎå¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤ËË¬¤ì¤¿Ã«¸ý¤«¤é¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¡¢½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Ä¹¤¤Áª¼ê¡¢Ã»¤¤Áª¼ê¤È¤«¤Ê¤ê¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤³¤Ë¤¤¤ë23¿Í¤¬ÀïÎÏ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È²¿»ö¤âÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤»þ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶ì¤·¤¤¥²¡¼¥à¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇÔÀï¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤â½Ð¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð½Ð¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ü´ÖÃæ¤âÀµÄ¾»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë23¿Í¤Ï±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏDFÉÚ°Â·òÍÎ¤äDFÈÄÁÒÞæ¤é¼ã¼ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤¬¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ã«¸ý¤Ï½ÐÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È¸À¤¦¤µ¤¹¤¬ÂåÉ½ÎòÄ¹¤¤¤À¤±¤¢¤ë¡×¡ÖÃ«¸ýÀèÇÚ¤ÎÍ¤êÆñ¤¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡×¡Ö¾´¸ç¤ÎÇË²õÎÏ¤ä¤Ù¤¨¡×¡ÖOAÏÈ¡¢Ã«¸ý¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¡×¡ÖÃ«¸ý¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë