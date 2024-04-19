首都圏マンション、平均価格が3年連続で最高値更新
不動産経済研究所は18日、2023年度（23年4月〜24年3月）首都圏新築分譲マンションの市場動向を発表。戸当たり平均価格は7566万円で3期連続アップとなった。
【画像】「自分が住みたい」不動産マンが絶賛した間取り公開
首都圏の調査対象は、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県。1平方メートルあたりの単価は115.1万円で12期連続のアップ。都心での大規模・高額物件の供給増、施工費や用地費の高騰などから平均価格、平方メートル単価ともに3年連続で最高値を更新した。
平均価格と平方メートル単価をエリアでみると、神奈川と千葉が戸当たり、単価ともに二ケタアップしている。
・東京23区
1億464万円で単価161.1万円（5.7％アップ／7.4％アップ）
・東京都下
5375万円で単価80.2万円（同3.0％アップ／0.6％ダウン）
・神奈川
6145万円／93.9万円（同12.6％アップ／14.1％アップ）
・埼玉
4890万円／76.5万円（同4.8％ダウン／0.4％ダウン）
・千葉
5067万円／73.4万円（同11.9％アップ・11.0％アップ）
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首都圏の調査対象は、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県。1平方メートルあたりの単価は115.1万円で12期連続のアップ。都心での大規模・高額物件の供給増、施工費や用地費の高騰などから平均価格、平方メートル単価ともに3年連続で最高値を更新した。
・東京23区
1億464万円で単価161.1万円（5.7％アップ／7.4％アップ）
・東京都下
5375万円で単価80.2万円（同3.0％アップ／0.6％ダウン）
・神奈川
6145万円／93.9万円（同12.6％アップ／14.1％アップ）
・埼玉
4890万円／76.5万円（同4.8％ダウン／0.4％ダウン）
・千葉
5067万円／73.4万円（同11.9％アップ・11.0％アップ）