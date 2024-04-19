19日午前9時33分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の笠間市、常陸大宮市、茨城古河市、結城市、筑西市、それに坂東市、栃木県の宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、下野市、それに壬生町、群馬県の館林市と板倉町、それに邑楽町、埼玉県の熊谷市、行田市、加須市、羽生市、久喜市、滑川町、宮代町、それに長瀞町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

笠間市 常陸大宮市 茨城古河市

結城市 筑西市 坂東市



□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 真岡市

下野市 壬生町



□群馬県

館林市 板倉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

羽生市 久喜市 滑川町

宮代町 長瀞町

■震度1

□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

小美玉市 城里町 土浦市

石岡市 下妻市 常総市

つくば市 守谷市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 八千代町

五霞町 境町



□栃木県

小山市 栃木さくら市 上三川町

益子町 茂木町 芳賀町

野木町 高根沢町 日光市

矢板市 塩谷町



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

藤岡市 みどり市 群馬明和町

千代田町 大泉町 沼田市

片品村



□埼玉県

本庄市 東松山市 鴻巣市

深谷市 嵐山町 小川町

吉見町 ときがわ町 埼玉美里町

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 川口市

春日部市 上尾市 越谷市

蕨市 戸田市 桶川市

北本市 蓮田市 坂戸市

幸手市 白岡市 伊奈町

越生町 川島町 秩父市



□千葉県

野田市 柏市 鎌ケ谷市



□東京都

東京千代田区 東京文京区 東京中野区

東京杉並区 東京板橋区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。