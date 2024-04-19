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2024.04.20[SAT] HONEST Presents. " CREATE NEW VALUES VI "＠東京都 新宿ACB HALL2024.04.29[MON] JAPAN JAM 2024＠千葉県 蘇我スポーツ公園2024.05.04[SAT] VIVA LA ROCK 2024＠埼玉県 さいたまスーパーアリーナ2024.05.17[FRI] 一音一恩＠大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE2024.05.18[SAT] CCP. presents "Cherish"＠福岡県 public space 四次元2024.05.25[SAT] Merak＠栄Party'z2024.05.26[SUN] メメタァLIVE TOUR 2024 「OF BY FO(U)R」＠広島県 ALMIGHTY2024.05.29[WED] BLUE ENCOUNT「ASSEMBLE A NEW AGE -season2-」＠新潟県 CLUB REVERSTEtc..