UNFAIR RULE、73秒のショートチューン「嘘」を4/24に配信リリース
UNFAIR RULEが、最新作「嘘」を4月24日に配信リリースすることが決定した。
＜JAPAN JAM＞＜VIVA LA ROCK＞といった大型春フェスの出演直前にリリースされる今作「嘘」は、ライブでも定番となっている「バーカ!」に続く1分強のショートチューン。短い楽曲の中に詰め込まれたスピード感溢れる楽曲展開と、誰もが恋愛の中で経験するような共感を生む歌詞が魅力の1曲なので、ライブでの初披露を楽しみに待ちたい。なお、リリース日の4月24日(水)18:00にはミュージックビデオも公開となる。
リリース情報
2024年4月24日(水)リリース
https://unfairrule.lnk.to/uso
ライブ・イベント情報
2024.04.29[MON] JAPAN JAM 2024＠千葉県 蘇我スポーツ公園
2024.05.04[SAT] VIVA LA ROCK 2024＠埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024.05.17[FRI] 一音一恩＠大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE
2024.05.18[SAT] CCP. presents "Cherish"＠福岡県 public space 四次元
2024.05.25[SAT] Merak＠栄Party'z
2024.05.26[SUN] メメタァLIVE TOUR 2024 「OF BY FO(U)R」＠広島県 ALMIGHTY
2024.05.29[WED] BLUE ENCOUNT「ASSEMBLE A NEW AGE -season2-」＠新潟県 CLUB REVERST
Etc..
関連リンク
◆YouTube