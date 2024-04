UNFAIR RULEが、最新作「嘘」を4月24日に配信リリースすることが決定した。<JAPAN JAM><VIVA LA ROCK>といった大型春フェスの出演直前にリリースされる今作「嘘」は、ライブでも定番となっている「バーカ!」に続く1分強のショートチューン。短い楽曲の中に詰め込まれたスピード感溢れる楽曲展開と、誰もが恋愛の中で経験するような共感を生む歌詞が魅力の1曲なので、ライブでの初披露を楽しみに待ちたい。なお、リリース日の4月24日(水)18:00にはミュージックビデオも公開となる。

ライブ・イベント情報



2024.04.20[SAT] HONEST Presents. " CREATE NEW VALUES VI "@東京都 新宿ACB HALL2024.04.29[MON] JAPAN JAM 2024@千葉県 蘇我スポーツ公園2024.05.04[SAT] VIVA LA ROCK 2024@埼玉県 さいたまスーパーアリーナ2024.05.17[FRI] 一音一恩@大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE2024.05.18[SAT] CCP. presents "Cherish"@福岡県 public space 四次元2024.05.25[SAT] Merak@栄Party'z2024.05.26[SUN] メメタァLIVE TOUR 2024 「OF BY FO(U)R」@広島県 ALMIGHTY2024.05.29[WED] BLUE ENCOUNT「ASSEMBLE A NEW AGE -season2-」@新潟県 CLUB REVERSTEtc..