UNFAIR RULEが、最新作「嘘」を4月24日に配信リリースすることが決定した。

＜JAPAN JAM＞＜VIVA LA ROCK＞といった大型春フェスの出演直前にリリースされる今作「嘘」は、ライブでも定番となっている「バーカ!」に続く1分強のショートチューン。短い楽曲の中に詰め込まれたスピード感溢れる楽曲展開と、誰もが恋愛の中で経験するような共感を生む歌詞が魅力の1曲なので、ライブでの初披露を楽しみに待ちたい。なお、リリース日の4月24日(水)18:00にはミュージックビデオも公開となる。

また、結成以降UNFAIR RULEのベースを担当している片山葉が、4月いっぱいで卒業することが発表となった。決定している4月中のライブは引き続き片山葉がベースを務め、5月以降はサポートベースを入れて活動を続ける形となる。

リリース情報

配信シングル「嘘」

2024年4月24日(水)リリース
https://unfairrule.lnk.to/uso

ライブ・イベント情報

2024.04.20[SAT]　HONEST Presents. " CREATE NEW VALUES VI "＠東京都 新宿ACB HALL
2024.04.29[MON]　JAPAN JAM 2024＠千葉県 蘇我スポーツ公園
2024.05.04[SAT]　VIVA LA ROCK 2024＠埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024.05.17[FRI]　一音一恩＠大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE
2024.05.18[SAT]　CCP. presents "Cherish"＠福岡県 public space 四次元
2024.05.25[SAT]　Merak＠栄Party'z
2024.05.26[SUN]　メメタァLIVE TOUR 2024 「OF BY FO(U)R」＠広島県 ALMIGHTY
2024.05.29[WED]　BLUE ENCOUNT「ASSEMBLE A NEW AGE -season2-」＠新潟県 CLUB REVERST
Etc..

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