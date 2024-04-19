¡ÚÄÉÅé ½ìÂÀÏº¡Û»Å³Ý¤±¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖK-1¡×¤ËÅÅ·âÅ¾¸þ¤·¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Èµ®Çµ²Ö¤Ø¤Îå«¡ÊºÙÅÄ¾»»Ö¡Ë
¡Ú·ÝÇ½³¦¤È³ÊÆ®µ»³¦ ¤½¤Î¿¼Ê¥¡Û#ÈÖ³°ÊÔ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÚÄÉÅé¡Û½ìÂÀÏº¡Ê¾å¡Ë´õÂå¤ÎÌ¾²£¹Ë¤Ê¤Î¤ËÅ¨¤ÏÅÚÉ¶¤Î³°¤Ë¤¤¤¿¡Ä»Õ¾¢¡¦Åì´Ø¿ÆÊý¤È¤ÎÂÐÎ©¤â¿¼¹ï
¡¡½ìÂÀÏº¡Ê²¼¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡K-1¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿Ã«ÀîÄç¼£¤¬¡¢2003Ç¯ÈÕ½©¡¢Åì´ØÉô²°¤ÎÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤À¤Ã¤¿½ì¤òÆÍÇ¡Ë¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂç³¢Æü¤Î¿¿¼Â¡×¤Ç¾Ü½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÂç³¢Æü¤Ë¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¡Ö¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥óÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦°ìÀï¤¬·è¤Þ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃÇÇ°¡£¤½¤³¤ÇÃ«Àî¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÂçÊª¤È¤·¤Æ¡¢½ì¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ã«ÀîÄç¼£¤¬¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¡£¡»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÅì´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ¹â¸«»³¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬½¤ÉüÉÔÇ½¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¢¿ÆÂ²¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ä»¨²ß¤òÇä¤ëÅ¹ÊÞ¤òÀÖºä¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤ÏÀÖ»úÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡££¡Ö¶½¹ÔËÜÉôÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÀèÇÚÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë¾®¶Ó¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÂÎ¼Á¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈºÆ»°Í¶¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«Àî¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÍèË¬¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ì¤ÏÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¡¢K-1Å¾¸þ¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ«Àî¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëºÊ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¶½¹ÔËÜÉôÄ¹¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë·ãÌ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½ì¤ÎK-1»²Àï¤ÏÆüËÜÃæ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ëÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÅì´Ø¿ÆÊý¤âÁêËÐ¶¨²ñ¤â¡Ö¤è¤¯¤â¡¢ÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È·ãÅÜ¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅì´Ø¿ÆÊý¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹â¸«»³¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í³Ê¼Ô¤Ç¡¢»ä¤Ïº£¤âÂç¹¥¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤à¤¹¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤È²ñ¤Ã¤Æ¸ý¤ò³«¤±¤Ð¡¢Äï»Ò¤Ø¤Î°¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨43¡ó¤òµÏ¿
¡¡³Ñ³¦¤òµî¤êK-1¤Ë»²Àï¤·¤¿½ì¤Ï¡¢1¥«·îÈ¾¤È¤¤¤¦¤ï¤º¤«¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¡¢Âç³¢Æü¤Î¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Û¤É´Å¤¤¶È¼ï¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¿©¤é¤¤1R¡¦KOÉé¤±¡£K-1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨43¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Âç³¢Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Ì±Êü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¢¤í¤¦¡¢½ì¤Î¸ùÀÓ°Ê³°²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âK-1¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿½ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏË§¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢³ÑÅÄ¿®Ï¯¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÔËÌ¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥ë¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Û¥¤¥¹¡¦¥°¥ì¥¤¥·¡¼¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Å¾¸þ¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¸½¤ì¤¿Èà¤ò¸«¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿Èà¤ÎÍÍ»Ò¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤êÊâ¤¯¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢²¿¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢¼«Í³¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡K-1Å¾¸þ¸å¡¢³Ñ³¦´Ø·¸¼Ô¤È¤Î±ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀÚ¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢Í£°ìÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬µ®Çµ²Ö¤È¤Îå«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡K-1ÁÏ»Ï¼Ô¤ÎÀÐ°æÏÂµÁ¤Ï¡¢½ìÂÐ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤Ë¡¢Åö»þ¡¢°ìÂåÇ¯´ó¤È¤·¤ÆÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ®Çµ²Ö¿ÆÊý¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë²÷Âú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁêËÐ¶¨²ñ¤â¶þÉþ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡¢»Û³¦¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¼¨º¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿Í§¾ð¡¢Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÎÂåÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸µÁ¡¢¤³¤ì¤é¤òµ®Çµ²Ö¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤é¤º¤È¤â±ó¤«¤é¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊºÙÅÄ¾»»Ö¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡Ë